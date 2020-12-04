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Размер имеет значение: в США представили самый большой в мире дрон

Гигантский дрон Ravn X имеет 24 м в длину, 5,5 м в высоту, а также размах крыльев 18 м

сегодня, 14:18
Автор:

Павел Зинченко

Хотя идея космического запуска обычно может вызывать в воображении образы ракеты, взлетающей вертикально с площадки, в последнее время мы наблюдаем, как ряд компаний могут вскоре изменить ситуацию. Американская компания Aevum только что представила массивный дрон под названием Ravn X, который предназначен для работы в качестве автономной бортовой системы запуска малых спутников.

Размер имеет значение: в США представили самый большой в мире дрон

ФОТО: New Atlas

Как и Rocket Lab, SpaceX, Virgin Orbit и ряд других стартапов, Aevum надеется проложить путь в космос с помощью новой системы запуска, которая может доставлять полезные нагрузки на орбиту с высокой частотой. Решение этой проблемы заключалось в разработке того, что, по словам компании, является самым большим беспилотником в мире, который может автономно взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах длиной всего 1,6 км и требует всего 743 кв. м ангара.

Гигантский дрон Ravn X имеет 24 м в длину, 5,5 м в высоту, а также размах крыльев 18 м и использует то же реактивное топливо, что и обычный самолет. Aevum сообщает, что Ravn X почти не зависит от погодных условий и может запускаться практически в любых условиях, в то время как 70 процентов дронов на это не способны.

Ravn X имеет некоторые сходства с системой запуска Virgin Orbit или Stratolaunch, который является самым большим самолетом в мире и разрабатывается для запуска полезных нагрузок в космос с воздуха. Однако, в отличие от этих систем, Ravn X не требует наличия пилотов на борту для работы, что устраняет риск для жизни людей. Помимо вопросов безопасности, Aevum сообщает, что полный парк автономных транспортных средств RavnX будет способен запускать полезную нагрузку в космос каждые 180 минут.

Как сообщало издание "Комментарии", японцы намереваются сбивать вражеские дроны с помощью лазеров.

 


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Источник: https://newatlas.com/space/worlds-biggest-drone-ravn-x-launch-space/
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