Представлен прототип компьютера в форме кроссовка

Производитель деталей для персональных компьютеров Cooler Master показал прототип концептуальной модели Sneaker X – системный блок в виде кроссовки. Носить нельзя, но можно играть – вполне реально. Внешний корпус компьютера напоминает силуэт культовых Nike и Balenciaga. Но Sneaker X будет немного больше, чем обычный кроссовок, пишет The Verge. Вместе с тем, Sneaker X обеспечит пользователю полноценный функционал компьютера. По заявлению Cooler Master, гаджет может быть оборудован новым процессором графическим модулем, а также кулером AIO.

Компьютер - фото из открытых источников

Поскольку компания специализируется, в том числе, на аппаратуре для геймеров, от новой разработки ожидаются и игровые возможности. Компьютер-кроссовок выйдет в разных цветах, а по желанию его можно будет кастомизировать. В продажу модель Sneaker X должна поступить до конца 2022 года – цена пока не сообщается.

Напомним, в 2022 году американская компания Apple намерена выпустить несколько новых компьютеров Mac с чипом M2 уже в 2022 году. Ожидается, что компания представит 13-дюймовый MacBook Pro, Mac Mini, 24-дюймовый iMac и обновленный MacBook Air, все они, по слухам, оснащены микросхемой M2. Об этом сообщает редактор Марк Гурман в издании Bloomberg. Apple не предложила никаких намеков на потенциальный чип M2, но Гурман считает, что его процессор будет немного быстрее, чем у M1, и что он будет иметь ту же восьмиядерную архитектуру. Однако его графические ядра могут подскочить с семи или восьми до девяти или 10. В 2023 году Гурман считает, что Apple может выпустить Pro и Max версии чипа M2, так же как это было с чипом M1, а также объявить чип M3.

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