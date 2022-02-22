Apple планирует выпустить четыре компьютера с чипом M2

В 2022 году американская компания Apple намерена выпустить несколько новых компьютеров Mac с чипом M2 уже в 2022 году. Ожидается, что компания представит 13-дюймовый MacBook Pro, Mac Mini, 24-дюймовый iMac и обновленный MacBook Air, все они, по слухам, оснащены микросхемой M2. Об этом сообщает редактор Марк Гурман в издании Bloomberg. Apple не предложила никаких намеков на потенциальный чип M2, но Гурман считает, что его процессор будет немного быстрее, чем у M1, и что он будет иметь ту же восьмиядерную архитектуру. Однако его графические ядра могут подскочить с семи или восьми до девяти или 10. В 2023 году Гурман считает, что Apple может выпустить Pro и Max версии чипа M2, так же как это было с чипом M1, а также объявить чип M3.

Apple (фото из открытых источников)

Компания впервые объявила о своем первом собственном чипе M1 в ноябре 2020 года, и несколько месяцев с момента дебюта M1 Pro и M1 Max. Поскольку Apple продолжает дистанцироваться от Intel silicon, у нее есть несколько других компьютеров Mac, которые, вероятно, вытеснят из ее линейки любые устройства на базе Intel. Гурман ожидает, что больший iMac Pro с чипами M1 Pro и M1 Max заменит текущий 27-дюймовый iMac Pro, а также меньший Mac Pro, поставляемый "с эквивалентом двух или четырех микросхем M1 Max". И хотя Mac Mini уже поставляется с чипом M1, Гурман ожидает, что получит обновленную опцию M1 Pro.

Что касается терминов, Гурман говорит, что Apple выпустит новые компьютеры Mac в марте, а затем в мае или июне. Apple уже намерена представить iPhone SE 5G, 5G iPad Air и, возможно, один новый Mac, по слухам, 8 марта. Также в марте планируется выход iOS 15.4 из Face ID, поддерживающий маску для лица. iPhone 14 и Apple Watch Series 8 ожидаются не позже этого года.

Напомним, компания Apple анонсировала новую функцию для своих iPhone. Она называется Tap to Pay и позволяет использовать телефон в качестве платежного терминала. Функция станет доступна уже в этом году и позволит бизнесу принимать оплату через iPhone и установленное партнерское приложение. Об этом сообщает пресс-служба Apple. Сначала нововведение будет работать только в США. Stripe станет первой платежной платформой, тестирующей функцию. Позже платежные платформы и разработчики смогут интегрировать технологию в свои программы для iOS и предлагать их в качестве приложений для оплаты.

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