Apple сделает из iPhone платежный терминал

Компания Apple анонсировала новую функцию для своих iPhone. Она называется Tap to Pay и позволяет использовать телефон в качестве платежного терминала. Функция станет доступна уже в этом году и позволит бизнесу принимать оплату через iPhone и установленное партнерское приложение. Об этом сообщает пресс-служба Apple. Сначала нововведение будет работать только в США. Stripe станет первой платежной платформой, тестирующей функцию. Позже платежные платформы и разработчики смогут интегрировать технологию в свои программы для iOS и предлагать их в качестве приложений для оплаты.

Apple (фото из открытых источников)

Tap to Pay будет работать только на устройствах более новых iPhone XS. Для оплаты достаточно поднести свой смартфон, часы или бесконтактную платежную карту к iPhone продавца – оплата будет произведена с помощью технологии NFC. Функция будет работать с бесконтактными картами международных платежных систем, в частности American Express, Discover, Mastercard и Visa. Следует добавить, что операции, совершаемые через Tap to Pay, будут зашифрованы.

Например, американская компания Apple приобрела технологию AI Music. Стартап способен создавать мелодии с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание 9To5Mac. Технология может создавать бесплатные саундтреки посредством искусственного интеллекта. Звуковые дорожки могут быть динамичными и изменяться в зависимости от взаимодействия пользователя в реальном времени. К примеру, во время интенсивной тренировки человека изменять тональность. Разработчики уверяют, что AI Music может воспроизводить приспосабливающиеся к сердцебиению песни. “AI Music является первым в исследовании того, как искусственный интеллект может изменять и адаптировать музыку. Проще говоря, по нашему мнению, музыка должна быть доступна и контекстуально актуальна как для ее создателей, так и для ее слушателей”, — говорится в сообщении.









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