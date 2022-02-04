Понравится водителям: в "Дие" вскоре появится новая функция

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров анонсировал новую функцию в приложении "Дия". Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Приложение Дия, фото из открытых источников

По словам Фёдорова, вскоре в приложении "Дия" будет добавлена новая удобная услуга для всех водителей. Ею будет являться возможность для "шеринга" техпаспорта.

Благодаря ей, например, пользователь сможет всего в несколько кликов поделится техпаспортом со своей женой или мужем.

Министр отметил, что в настоящее время новая функция находится еще на этапе бета-тестирования. Запуск услуги произойдет во время саммита, который состоится на следующей неделе, 8 февраля.

Также сообщается, что сейчас все желающее могут уже зарегистрироваться на бета-тест. Для этого нужно зарегистрироваться, а после получить письмо с инструкцией.

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