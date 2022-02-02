В Instagram добавили виртуальные 3D-аватары для Stories

Компания Meta, ранее называвшаяся Facebook, добавила в свое приложение Instagram возможность публикации 3D-аватаров в Stories в Instagram. Пока функция виртуальной реальности Quest VR доступна гражданам Соединенных Штатов Америки, Канады и Мексики. Об этом сообщает американский вебсайт The Verge. Чтобы воспользоваться функцией, пользователям следует использовать шлемы виртуальной реальности Quest VR. Тогда они смогут выбирать новые формы аватаров и добавлять в свои разные элементы систем жизнеобеспечения. По планам Meta, подобный шаг поможет пользователям с ограниченными возможностями и придаст инклюзивности.

Instagram - фото из открытых источников

“После раскрытия нашего долгосрочного видения метавселенной на конференции Connect 2021 мы продолжаем развивать эту последующую эволюцию социальных технологий, создавая будущее, в котором вы сможете сидеть в одной комнате с близкими за тысячи километров от вас, или работать в естественной среде с талантливой командой, охватывающей весь земной шар”, – заявила руководитель над разработкой аватаров в Meta Айгерима Шорман.



Пользователи могут появляться как свои виртуальные лица в наклейках, публикациях каналов, изображениях профиля Facebook и т.д. Новым аватарам можно добавить вспомогательные устройства, такие как кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты и инвалидные коляски.

Также глава компании и владелец соцсетей Марк Цукерберг утверждает, что в настоящее время разработка метавселенной является приоритетной. По его словам, в дальнейшем Meta планирует разработать более выразительные и фотореалистичные аватары.

Напомним, в социальных сетях разместили вероятное изображение звездной киноактрисы Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет ведет борьбу с тяжелым онкозаболеванием. Об этом сообщает несколько российских медиа, которые обнародуют фотографию, где якобы сфотографирована актриса. Она сопровождается сообщением, что это видеокадр с уличных камер видеонаблюдения.







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