Пользователи WhatsApp смогут совершать покупки прямо в чате

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Павел Зинченко
Приложение WhatsApp, принадлежащее Facebook, представило новые функции, которые позволяют пользователям WhatsApp Business продавать продукты прямо с платформы. Эта функция позволит совершать покупки прямо из чата WhatsApp. Компания также будет предоставлять услуги хостинга малому бизнесу через партнеров Facebook в стране. Об этом сообщает издание Mint.
Покупки в WhatsApp через чат
Хотя WhatsApp уже взимает плату с предприятий за отправку уведомлений клиентам, новые услуги открывают платформе очередную возможность получения дохода. Компания заявила, что решения для хостинга Facebook потребуют дополнительных платежей, и в таких случаях как компании, так и клиенты будут осведомлены о том, что их данные передаются Facebook.
Кроме того, платформа по-прежнему будет предлагать сквозной зашифрованный обмен сообщениями в WhatsApp, а в случаях, когда используются услуги хостинга Facebook, WhatsApp не сможет просматривать содержимое сообщений между компаниями и клиентами.
Другие подобные платформы, такие как CoutLoot, Shopmatic, также выросли за период пандемии. Добавив эти новые функции, WhatsApp Business может стать более полезным решением для офлайн-бизнеса по сравнению с маркетинговой платформой, для которой он преимущественно используется на данный момент.
Как сообщало издание "Комментарии", пользователям WhatsApp рассказали о способах защиты от мошенников.
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