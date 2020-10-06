Пользователям WhatsApp рассказали о способах защиты от мошенников

Юзеры популярного приложения для обмена сообщениями WhatsApp поделились советами, как уберечь свой аккаунт от взлома. Об этом сообщает портал Cape Town etc.

WhatsApp Web — самая частая причина взломов. Поэтому рекомендуется всегда выходить из приложения, если вы пользовались программой на стационарном компьютере. Один из пунктов рекомендаций гласит, что нельзя оставлять мобильный телефон незаблокированным плюс рекомендуется не подключаться к Wi-Fi-сетям, происхождение которых вам неизвестно.

Если уберечь от взлома аккаунт не удалось, то сразу нужно писать в службу поддержки приложения. Там должны оперативно отреагировать и заблокировать аккаунт. Если в течение 30 дней никто им и не воспользуется, то он будет автоматически удален.

Как ранее сообщали "Комментарии", WhatsApp получил новую функцию.

Благодаря новой функции ожидания вызова пользователь сможет увидеть, что кто-то другой пытается дозвониться до него, и принять вызов, если захочет. Чтобы использовать ожидание вызова, надо убедиться, что приложение обновлено до версии 2.19.352 или более поздней, и оно будет включено автоматически. Чтобы узнать, какую версию использовать, необходимо нажать и удерживать значок приложения и прокрутить его вниз. Обновление может занять несколько дней по всему миру.



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