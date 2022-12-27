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Почему в пассажирских самолетах нет спасательных парашютов? Есть много причин

Несмотря на то, что парашют изобрели на 150 лет раньше самолетов, его не используют при эксплуатации пассажирских самолетов.

сегодня, 19:45
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Автор:

Slava Kot

Согласно подсчетам, за всю историю авиации в катастрофах с участием самолетов погибли более 500 тыс. человек. Сейчас путешествия стали безопасными, и в авиакатастрофах погибает в разы меньше людей, чем в автомобильных. Однако многие из нас испытывают страх перед полетом и спрашивают себя: почему на борту пассажирских самолетов нет парашютов для каждого пассажира?

Почему в пассажирских самолетах нет спасательных парашютов? Есть много причин

Пассажирский самолет. Фото из открытых источников

Парашют изобрели задолго до самолетов. Смельчаки по всему миру прыгали с разных высоких объектов и использовали системы для замедления падения. Однако почему пассажирские самолеты не имеют спасательных парашютов?

Парашюты на пассажирских самолетах экономически не выгодны. Парашюты на несколько десятков, а то и на несколько сотен людей должны где-то поместиться. Они весят гораздо больше, чем, например, спасательные жилеты, которые находятся на борту каждого пассажирского самолета. Один парашют может весить несколько килограммов, а для большого пассажирского самолета их нужно несколько сотен, таким образом получим несколько дополнительных тон, что связано с увеличением потребления горючего и, следовательно, подорожанием билетов на каждого пассажира.

Пассажирские самолеты не приспособлены для прыжков с парашютом . Дверь в из самолета изнутри просто невозможно открыть из-за высокой разности давления. Кроме того, пассажирские самолеты летят на высоте около 10 км, где температура составляет -50 градусов Цельсия, что является сложным испытанием для человека. Также у пассажиров нет подготовки для прыжков с парашютом.

Большинство неисправностей происходит при взлете и посадке самолета. Парашюты не помогут в случае наиболее распространенных катастроф, которые происходят на последнем этапе полета, то есть во время захода на посадку. Пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а самолет слишком низко, чтобы думать о безопасном прыжке. В общем, взлет и посадка, то есть два этапа полета, на которых не используется парашют, вызывают 66% всех летальных авиационных катастроф.

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Источник: https://www.sheffield.com/2022/why-dont-airplanes-have-parachutes.html
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Обсуждения

Николай

сегодня, 20:05

Всем привет !!! Слава Украине !!! За годы работы авиации и для безопасности пассажиров практически ничего не не делается !!! Причин отговорок много , то габариты , то вес , узкие двери !!! Я сам себе поставил вопрос почему Должны погибать Люди ??? И по-моему мнению самолёт не должен по гореть, тонуть и полностью разваливаться при ударе о землю и кто-то должен оставаться Живой !!!!!!!!???

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