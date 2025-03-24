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Почему современные пассажирские самолеты летают медленнее, чем 50 лет назад

Несмотря на технический прогресс, пассажирские самолеты не летают быстрее, чем раньше.

сегодня, 10:42
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Автор:
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Slava Kot

Современная авиация сделала огромный технологический прогресс, но есть один показатель, который остается неизменным уже более полувека — скорость коммерческих самолетов. Несмотря на развитие двигателей, материалов и авионики, средняя скорость большинства пассажирских самолетов сегодня такая же, как в 1960-х годах. Кроме того, в некоторых случаях полеты даже стали длиннее и медленнее.

Почему современные пассажирские самолеты летают медленнее, чем 50 лет назад

Пассажирский самолет. Фото из открытых источников

В 1960-х годах средняя крейсерская скорость пассажирского самолета была выше, чем сегодня и составляла примерно 970 км/ч. Однако по экономическим соображениям большинство современных самолетов летают медленнее. Коммерческие самолеты обычно двигаются на скорости 850-925 км/ч, что является оптимальным балансом между скоростью и расходом топлива. Таким образом, в авиации понятие "эффективность" не всегда означает "быстрее", ведь для авиакомпаний важнейшим показателем является экономия дорогостоящего горючего.

В 1970-х годах на рынок вышел сверхзвуковой пассажирский самолет Concorde, который мог преодолеть Атлантический океан вдвое быстрее обычного лайнера. Однако высокие расходы на топливо и дорогие билеты сделали его нерентабельным. Concorde прекратил полеты в 2003 году, и пока подобных коммерческих альтернатив нет. Авиаперевозчики ориентируются на массового пассажира, а большинство людей выбирают более доступные билеты, чем сокращение времени в пути на 30–40%.

Таким образом, одной из главных причин понижения скорости пассажирских самолетов стал рост цен на авиационное топливо. Еще в 2008 году, когда цены на нефть достигли рекордных отметок, авиакомпании начали активно искать способы сокращения расходов. К примеру, замедление полета всего на 10–15 минут на дальних рейсах может сэкономить тонны горючего, а соответственно миллионы долларов. Это помогает не только снизить расходы, но и снизить выбросы углекислого газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему в пассажирских самолетах нет спасательных парашютов.

Также "Комментарии" писали, что сразу 9 пассажирских самолетов зафиксировали над Украиной.



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