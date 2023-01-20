Платье Дженнифер Лопес вдохновило создать Google Images. Как это произошло

Зеленое платье Дженнифер Лопес помогло создать один из самых популярных инструментов поиска изображений – Google Images. Мерцающее платье американской актрисы поразило всех и вызвало значительный спрос на ее поиск в интернете, что стало фактором для создания отдельного сервиса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.



Зеленое платье Дженнифер Лопес, вдохновившее создать Google Images

В 2000 году на церемонию вручения премии "Грэмми" американская певица Дженнифер Лопес пришла в нарядном зеленом платье с глубоким декольте. Платье от Versace оказало такое влияние, что послужило толчком к созданию одного из самых распространенных инструментов в интернете – Google Images.

"Это впервые стало очевидным после вручения премии "Грэмми" в 2000 году, где Дженнифер Лопес надела зеленое платье, которое привлекло внимание мира", — сказал исполнительный директор Google Эрик Шмидт.

Шмидт утверждает, что в то время это была самая популярная поисковая запись за все время существования Google, однако у компании тогда не было еще возможности получить во время поиска изображение с Джей Ло в этом платье, так родился Google Image Search. Раньше, люди, когда вводили запрос в Google, поисковик просто выдавал страницу с 10 ссылками. Это означало, что пользователь сначала должен был кликнуть по ссылке и затем только узнать есть ли там необходимые изображения.

В 2001 году, когда был запущен сервис Google Images, он предоставил возможность просмотреть пользователям 250 млн изображений, однако на сегодняшний день это количество возросло до 136 млрд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ученые назвали из какой страны происходят все предки человека.

Также "Комментарии" писали о 7 фильмах, которые поразят зрителей в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!