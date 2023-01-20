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Платье Дженнифер Лопес вдохновило создать Google Images. Как это произошло

На церемонию "Грэмми" 2000 года Дженнифер Лопес пришла в зеленом платье, вдохновившем Google создать сервис поиска изображений.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Зеленое платье Дженнифер Лопес помогло создать один из самых популярных инструментов поиска изображений – Google Images. Мерцающее платье американской актрисы поразило всех и вызвало значительный спрос на ее поиск в интернете, что стало фактором для создания отдельного сервиса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.

Платье Дженнифер Лопес вдохновило создать Google Images. Как это произошло

Зеленое платье Дженнифер Лопес, вдохновившее создать Google Images

В 2000 году на церемонию вручения премии "Грэмми" американская певица Дженнифер Лопес пришла в нарядном зеленом платье с глубоким декольте. Платье от Versace оказало такое влияние, что послужило толчком к созданию одного из самых распространенных инструментов в интернете – Google Images.

"Это впервые стало очевидным после вручения премии "Грэмми" в 2000 году, где Дженнифер Лопес надела зеленое платье, которое привлекло внимание мира", — сказал исполнительный директор Google Эрик Шмидт.

Шмидт утверждает, что в то время это была самая популярная поисковая запись за все время существования Google, однако у компании тогда не было еще возможности получить во время поиска изображение с Джей Ло в этом платье, так родился Google Image Search. Раньше, люди, когда вводили запрос в Google, поисковик просто выдавал страницу с 10 ссылками. Это означало, что пользователь сначала должен был кликнуть по ссылке и затем только узнать есть ли там необходимые изображения.

В 2001 году, когда был запущен сервис Google Images, он предоставил возможность просмотреть пользователям 250 млн изображений, однако на сегодняшний день это количество возросло до 136 млрд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ученые назвали из какой страны происходят все предки человека.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11649525/Google-Images-created-Jennifer-Lopez.html
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