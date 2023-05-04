Первая компания стала жертвой искусственного интеллекта

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Slava Kot
Компания Chegg стала жертвой искусственного интеллекта. Фото из открытых источников
ChatGPT, работающий на основе искусственного интеллекта, повлиял на развитие калифорнийской учебной компании Chegg. После разговоров с генеральным директором компании Дэном Розенсвейгом ее акции упали на 40%. Розенсвейг утверждал, что ChatGPT оказывает влияние на количество новых клиентов компании Chegg. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
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Chegg – это компания, которая позволяет студентам и учащимся публиковать свои домашние задания на своей платформе, что позволяет другим пользователям их использовать в собственных целях. Chegg считает, что они "помогают в домашней задаче", однако преподаватели называют это "обманом". Пользование сервисом стоит 15,95 доллара в месяц, однако, вероятно, студенты будут считать неактуальной платформу, ведь ChatGPT бесплатно предоставляет нечто подобное.
Научный исследователь Мэтью Миттельстедт считает, что Chegg может значительно пострадать вилл ИИ, ведь сервис работает как агрегатор и не предоставляет оригинального контента или услуг.
Генеральный директор Chegg Дэн Розенсвейг считает, что искусственный интеллект сделает компанию более сильной. Сервис приступил к разработке собственного искусственного интеллекта на базе GPT-4 под названием Cheggmate.
Миттельстедт считает, что это шанс для компании спасти свое положение, ведь ChatGPT не всегда выдает полезный и нужный ответ на запрос пользователя.
Chegg, вероятно, первая в истории публичная компания, признавшая, что новая технология искусственного интеллекта разрушает ее. Акции компании за один день свалились на 40%.
Также "Комментарии" писали, что после неудачного запуска ракет SpaceX регулятор гражданской авиации США начал расследование против компании Илона Маска.
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