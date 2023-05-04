Первая компания стала жертвой искусственного интеллекта

Компания Chegg стала жертвой искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

ChatGPT, работающий на основе искусственного интеллекта, повлиял на развитие калифорнийской учебной компании Chegg. После разговоров с генеральным директором компании Дэном Розенсвейгом ее акции упали на 40%. Розенсвейг утверждал, что ChatGPT оказывает влияние на количество новых клиентов компании Chegg. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

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Chegg – это компания, которая позволяет студентам и учащимся публиковать свои домашние задания на своей платформе, что позволяет другим пользователям их использовать в собственных целях. Chegg считает, что они "помогают в домашней задаче", однако преподаватели называют это "обманом". Пользование сервисом стоит 15,95 доллара в месяц, однако, вероятно, студенты будут считать неактуальной платформу, ведь ChatGPT бесплатно предоставляет нечто подобное.

Научный исследователь Мэтью Миттельстедт считает, что Chegg может значительно пострадать вилл ИИ, ведь сервис работает как агрегатор и не предоставляет оригинального контента или услуг.

"С точки зрения разрушения... Я не думаю, что (ШИ) так быстро подорвет основы в большинстве отраслей, как думают люди", — считает Миттельстедт, однако добавляет, что "Chegg — это очень нишевый, ограниченный сервис..." , который они предлагают — это агрегация, такая же, как ChatGPT, и ChatGPT не исчезнет.

Генеральный директор Chegg Дэн Розенсвейг считает, что искусственный интеллект сделает компанию более сильной. Сервис приступил к разработке собственного искусственного интеллекта на базе GPT-4 под названием Cheggmate.

Миттельстедт считает, что это шанс для компании спасти свое положение, ведь ChatGPT не всегда выдает полезный и нужный ответ на запрос пользователя.

"Быстрые запросы не такая уж легкая задача, и многие студенты не обязательно имеют время, чтобы научиться это делать. Если Chegg или другие сервисы могут измениться и выяснить, как улучшить этот процесс, я считаю, что это действительно имеет большое ценность", – говорит научный исследователь.

Chegg, вероятно, первая в истории публичная компания, признавшая, что новая технология искусственного интеллекта разрушает ее. Акции компании за один день свалились на 40%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зафиксирована первая смерть человека от искусственного интеллекта.

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