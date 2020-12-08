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Главная Новости IT технологии Парламент Норвегии подвергся мощной кибер-атаке: спецслужбы видят российский след
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Парламент Норвегии подвергся мощной кибер-атаке: спецслужбы видят российский след

Кампания российских хакеров против Норвегии началась еще в 2019 году

сегодня, 19:14
Автор:

Павел Зинченко

Во вторник норвежское шпионское агентство обвинило российскую хакерскую группу, связанную с военной разведкой Москвы, в кибератаке на норвежский парламент в начале этого года. Норвежское разведывательное управление (PST) заявило, что вероятными преступниками был коллектив Fancy Bear — группа, которую регулярно обвиняют в нападениях, в том числе на выборы в США, — но не было достаточно доказательств для предъявления обвинений.

Парламент Норвегии подвергся мощной кибер-атаке: спецслужбы видят российский след

ФОТО: Daily Sabah

В ходе "обширной" кибератаки 24 августа был получен доступ к электронной почте некоторых депутатов и парламентских служащих, о чем тогда заявили официальные лица, не зная при этом личности злоумышленников. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде позже обвинила Россию в причастности к атаке, и теперь следователи PST подтвердили ее утверждения.

"Расследование показывает, что сетевая операция, которой подвергся стортинг (норвежский парламент), была частью более широкой национальной и международной кампании, которая продолжается по крайней мере с 2019 года. Анализ показывает, что вполне вероятно, что операцией руководил кибер-актер... известный как APT28 или Fancy Bear. Этот субъект связан с ГРУ, российской военной разведкой", — говорится в заявлении PST.

По словам PST, с помощью метода, известного как "атака грубой силы", при котором несколько паролей и имен пользователей отправляются с надеждой на получение правильной комбинации, хакеры смогли загрузить "конфиденциальную" информацию.

Посольство России в Норвегии еще не прокомментировало результаты PST, но в октябре оно раскритиковало обвинение Эриксена Сорейде как "неприемлемое".

Как сообщало издание "Комментарии", азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении.


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Источник: https://au.finance.yahoo.com/news/norway-accuses-russian-hackers-parliament-144139972.html#:~:text=Norway's%20domestic%20spy%20agency%20on,Norwegian%20parliament%20earlier%20this%20year.&text=This%20actor%20has%20ties%20to%20GRU%2C%20Russia's%20military%2
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