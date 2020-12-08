Парламент Норвегии подвергся мощной кибер-атаке: спецслужбы видят российский след

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Павел Зинченко
Во вторник норвежское шпионское агентство обвинило российскую хакерскую группу, связанную с военной разведкой Москвы, в кибератаке на норвежский парламент в начале этого года. Норвежское разведывательное управление (PST) заявило, что вероятными преступниками был коллектив Fancy Bear — группа, которую регулярно обвиняют в нападениях, в том числе на выборы в США, — но не было достаточно доказательств для предъявления обвинений.
ФОТО: Daily Sabah
В ходе "обширной" кибератаки 24 августа был получен доступ к электронной почте некоторых депутатов и парламентских служащих, о чем тогда заявили официальные лица, не зная при этом личности злоумышленников. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде позже обвинила Россию в причастности к атаке, и теперь следователи PST подтвердили ее утверждения.
По словам PST, с помощью метода, известного как "атака грубой силы", при котором несколько паролей и имен пользователей отправляются с надеждой на получение правильной комбинации, хакеры смогли загрузить "конфиденциальную" информацию.
Посольство России в Норвегии еще не прокомментировало результаты PST, но в октябре оно раскритиковало обвинение Эриксена Сорейде как "неприемлемое".
Как сообщало издание "Комментарии", азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении.
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