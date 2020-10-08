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Война в киберпространстве: азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении

Сайты президента Армении, а также всех министерств были выведены из строя масштабной кибератакой

сегодня, 16:14
Автор:

Павел Зинченко

В настоящий момент азербайджанскими хакерами были атакованы и уничтожены десятки серверов официальных структур Армении, при чем не только оригиналы, но и копии. Об этом сообщает информационное издание Internet.ua.

Война в киберпространстве: азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении

Армения подверглась масштабной кибератаке

Среди взломанных хакерами сайтов находятся сайты президента Армении, главы Нагорного Карабаха, всех министерств Армении, включая министерство обороны, министерство энергетики, аппарат совета национальной безопасности, министерство здравоохранения, службу государственной безопасности, министерство юстиции, генеральную прокуратуру и управление гражданской авиации, полиции и другие ресурсы.

В свою очередь Азербайджан также подвергся хакерской атаке со стороны злоумышленников, которых идентифицировать не удалось. В результате были взломаны IT-сети правительства Азербайджана и получен доступ к дипломатическим паспортам некоторых официальных лиц. Вредоносное ПО преступников получило название PoetRAT, поскольку код содержал множество литературных отсылок. Раньше злоумышленники упоминали Уильяма Шекспира, но в последних обновлениях кода можно увидеть тексты русского писателя Федора Достоевского.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали сайт Нацполиции Украины.


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