Panasonic разорвала договор известным производителем солнечных панелей

Panasonic выпустила пресс-релиз, в котором сообщила об отмене всех договоренностей с китайским производителем солнечных панелей компанией GS Solar. Более того, Panasonic не исключает “возможность судебного преследования GS Solar за нарушение договора". Компания GS Solar более десяти лет выпускает недорогие солнечные панели и ее союз с Panasonic обещал много интересного для экономных строителей домашних солнечных ферм. К сожалению, не получилось. Об этом сообщает издание Portaltele.

Договор о создании совместного предприятия между Panasonic и GS Solar был подписан в середине мая прошлого года. В новом СП китайской компании должно было принадлежать 90% акций, а Panasonic – 10%. Обе компании выпускают солнечные панели на ячейках одного типа – с гетеропереходов, которые сочетают фотоэлектрические елементови на основе аморфного и монокристаллического кремния. Это придает им такие свойства, как высокая эффективность преобразования и устойчивость к колебаниям температур.

Совместное предприятие Panasonic и GS Solar должно располагаться в Японии, а его производственной базой должен был стать малайзийский завод Panasonic или компания Panasonic Energy Malaysia. Как сегодня сообщает Panasonic, компания GS Solar не выполнила договоренностей, предусмотренных прошлогодним соглашением. Причем японцы даже сделали скидку на пандемию коронавируса, но должной реакции от китайской стороны они так и не дождались.

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