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Компания Sony представит телевизоры для игровой консоли следующего поколения

Компания Sony официально объявила, что игровые телевизоры для PlayStation 5 готовы к использованию

сегодня, 11:04
Автор:

Павел Зинченко
Компания Sony представит телевизоры для игровой консоли следующего поколения

Компания Sony Electronics Inc. объявила, что их телевизоры для PlayStation 5 официально готовы. Новый логотип "Ready for PlayStation 5" создан в партнерстве с Sony Interactive Entertainment, чтобы облегчить потребителям выбор оптимального телевизора до ожидаемого запуска PlayStation 5, игровой консоли следующего поколения, которая выйдет в продажу уже в конце этого года. Об этом сообщает PingvinPro.

Первые телевизоры для PlayStation 5 – модели X900H 4K HDR Full Array LED и Z8H 8K HDR Full Array LED. Модель X900H имеет разрешение экрана 4К при 120 кадрах за секунду с очень низкой задержкой всего лишь в 7.2 мс. А вот модель Z8H способна показывать невероятно детализированные изображения с разрешением 8K при 60 кзс. Также этот телевизор должен прекрасно демонстрировать ґеймплейные изображения с разрешением 4К при 120 кзс. Здесь стоит отметить, что поддержка спецификации зависит от игры на PS5. Оба телевизора должны обеспечивать чрезвычайно плавный игровой опыт с консолью.

Модели телевизоров "Ready for PlayStation 5" также могут похвастаться игровым режимом, который позволяет пользователям автоматически играть в игры на PS5 с низкой задержкой. Благодаря игровому режиму, пользователи могут пробуждать телевизор и PS5 одновременно посредством беспроводного контроллера DualSense. А также есть возможность бесперебойно управлять своим PS5 с помощью пульта дистанционного управления телевизором.

Телевизоры Sony предлагают великолепное изображение с яркими цветами и потрясающим контрастом благодаря лучшему в своем классе семейству процессоров X1. Кроме того, мощный звук, поступающий непосредственно с экрана телевизора, создает необычайно реалистичный и захватывающий опыт просмотра. Благодаря самым современным фирменным технологиям Sony, пользователи смогут полностью погрузиться в игры, которые предложит PS5.

Как сообщало издание "Комментарии", PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой.


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