PlayStation 5 может оказаться самой тяжелой игровой приставкой

Игровая консоль Sony PlayStation 5 вполне может быть самой тяжелой игровой консолью при запуске. В соответствии с опубликованными спецификациями вес PS5 составит 4,78 кг. Об этом сообщает ресурс GSMarena.

Для сравнения следует уточнить, что PlayStation 4 весит 2,8 кг, а PlayStation 4 Pro - 3,3 кг. При весе 4,78 кг PlayStation 5 будет весить почти столько же, сколько PlayStation 3, которая вышла 13 лет назад и весила пять килограм.

Текущий Microsoft Xbox One X весит 3,81 кг, в то время как, если верить слухам, серия Xbox X будет весить 4,45 кг, что почти равняется весу консоли Sony.

Однако игровая консоль Sony имеет такой вес не просто так. PS5 имеет 4K Blue-ray привод, процессор на базе AMD Zen 2 с 8 ядрами, работающий на 3,5 ГГц, специальный графический процессор с 36 ядрами на 2,23 ГГц, способный на 10,28 TFLOP, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, пользовательский твердотельный накопитель на 825 ГБ и поддержку разрешения до 8K со скоростью до 120 кадров в секунду. PlayStation 5, как сообщается, будет стоить 500 евро или 499 долларов США за лучшую модель.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony меняет название впервые за 62 года.

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