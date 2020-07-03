Компания Sony меняет название впервые за 62 года

На ежегодном собрании акционеров компании Sony было одобрено предложение об изменении названия компании на "Sony Group". Об этом сообщает ресурс gizchina со ссылкой на Sony China.

Изменение названия вступит в силу в апреле 2021 года. Sony является многонациональным предприятием из Японии. Основным направлением деятельности компании является разработка электронных продуктов. Она была основана в 1946 году японскими предпринимателями Цзином Шендой и Шодой Моритой.

Компания более шестидесяти лет не меняла название. Смена имени откроет более широкое позиционирование Sony. Как уже сообщалось ранее, электронная разработка - основной бизнес Sony. Ребрендинг означает, что компания увеличит свои усилия в финансовых услугах и других сферах бизнеса. Главная цель заключается в том, чтобы поставить эти предприятия в один ряд с электроникой.

Генеральный директор Sony Йошида Кеничиро заявил: "Мы решили переименовать компанию в Sony Group, потому что мы хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля, чтобы способствовать развитию бизнеса".

Самое первое название компании - Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd., однако это название было изменено на "Sony" в 1958 году. Название "Sony" отражало стремление соучредителя Шоды Мориты создать глобальный бренд. Генеральный директор Кеничиро считает, что предстоящие изменения приведут компанию к следующему этапу.

На ежегодном собрании акционеров Sony обычно присутствуют более 1500 человек. В этом году, в связи с пандемией, на нем присутствовало лишь 222 акционера.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.

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