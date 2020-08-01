Организаторы масштабной хакерской атаки на Twitter задержаны

17-летний подросток из Тампа, штат Флорида, был арестован в пятницу в связи с массовым взломом Twitter в начале этого месяца, когда десятки известных аккаунтов были взломаны в рамках кибератаки и мошенничества с криптовалютой. Государственный прокурор Хиллсборо Эндрю Уоррен подал 30 обвинений против 17-летнего Грэма Кларка, назвав его "вдохновителем" взлома. Об этом сообщает издание Business Insider.

"Эти преступления были совершены с использованием имен известных людей и знаменитостей, но они не являются основными жертвами в данном случае. Этот "Bit-Con" был разработан для кражи денег у обычных американцев со всей страны, в том числе здесь, во Флориде. Это массовое мошенничество было организовано прямо здесь, на нашем заднем дворе, и мы не будем это терпеть", - сказал Уоррен в пресс-релизе.





Позже в пятницу Министерство юстиции США сообщило в пресс-релизе, что также арестовало двух других людей в связи с хакерской атакой: 19-летнего Мейсона Шеппарда, проживающего в Великобритании и известного как "Чауон", и 22-летнего Нима Фазели Орландо, штат Флорида.



На пресс-конференции Уоррен заявил, что на данный момент Кларку не грозит федеральное обвинение и что судебное преследование ведется в штате, поскольку закон Флориды допускает большую гибкость при преследовании несовершеннолетних.

Кларку было предъявлено обвинение в одном случае организованного мошенничества на сумму более 50 000 долларов США, в 17 случаях мошенничества в связи с коммуникациями на сумму более 300 долларов США, в одном случае мошеннического использования личной информации ради получения суммы в 100 000 долларов США.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!