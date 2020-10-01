kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.10.2020

BTC/USD

10882.56

ETH/USD

367.60

LTC/USD

47.75

НБУ 01.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Око за око: Китай начинает расследование против американского техногиганта
commentss НОВОСТИ Все новости

Око за око: Китай начинает расследование против американского техногиганта

Huawei призвала китайское правительство начать расследование против Google

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Правительство страны делает это по запросу компании Huawei. Об этом сообщает Business Insider.

Око за око: Китай начинает расследование против американского техногиганта

Расследование, которое может начаться уже в октябре, было предложено китайской технологической компанией в 2019 году, сообщили Reuters два человека, осведомленных в этом вопросе.

По сообщениям источников, в ходе расследования будет выясняться, препятствует ли Google конкуренции за счет доминирования своей мобильной системы Android. Запрос Huawei от был передан в Пекин на рассмотрение ведущему регулятору рынка Китая.

После того, как президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список в мае 2019 года, Google прекратил выпускать обновления Android для устройств Huawei и заблокировал новые телефоны Huawei в сервисах Google, таких как Gmail. Теперь расследование должно изучить, причинил ли Google "чрезвычайный ущерб" китайским фирмам.

Источники заявили, что решение вопроса о ходе расследования может зависеть от отношений между Китаем и США. Трамп продолжает расправляться с китайскими технологическими компаниями, включая Huawei и ByteDance, заявляя, что они представляют угрозу для национальной безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Meet получит функцию шумоподавления.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости