Око за око: Китай начинает расследование против американского техногиганта

Язык
BTC/USD
10882.56
ETH/USD
367.60
LTC/USD
47.75
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Павел Зинченко
Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Правительство страны делает это по запросу компании Huawei. Об этом сообщает Business Insider.
Расследование, которое может начаться уже в октябре, было предложено китайской технологической компанией в 2019 году, сообщили Reuters два человека, осведомленных в этом вопросе.
По сообщениям источников, в ходе расследования будет выясняться, препятствует ли Google конкуренции за счет доминирования своей мобильной системы Android. Запрос Huawei от был передан в Пекин на рассмотрение ведущему регулятору рынка Китая.
После того, как президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список в мае 2019 года, Google прекратил выпускать обновления Android для устройств Huawei и заблокировал новые телефоны Huawei в сервисах Google, таких как Gmail. Теперь расследование должно изучить, причинил ли Google "чрезвычайный ущерб" китайским фирмам.
Источники заявили, что решение вопроса о ходе расследования может зависеть от отношений между Китаем и США. Трамп продолжает расправляться с китайскими технологическими компаниями, включая Huawei и ByteDance, заявляя, что они представляют угрозу для национальной безопасности.
Как сообщало издание "Комментарии", Google Meet получит функцию шумоподавления.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости