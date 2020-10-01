Око за око: Китай начинает расследование против американского техногиганта

Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Правительство страны делает это по запросу компании Huawei. Об этом сообщает Business Insider.

Расследование, которое может начаться уже в октябре, было предложено китайской технологической компанией в 2019 году, сообщили Reuters два человека, осведомленных в этом вопросе.

По сообщениям источников, в ходе расследования будет выясняться, препятствует ли Google конкуренции за счет доминирования своей мобильной системы Android. Запрос Huawei от был передан в Пекин на рассмотрение ведущему регулятору рынка Китая.

После того, как президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список в мае 2019 года, Google прекратил выпускать обновления Android для устройств Huawei и заблокировал новые телефоны Huawei в сервисах Google, таких как Gmail. Теперь расследование должно изучить, причинил ли Google "чрезвычайный ущерб" китайским фирмам.

Источники заявили, что решение вопроса о ходе расследования может зависеть от отношений между Китаем и США. Трамп продолжает расправляться с китайскими технологическими компаниями, включая Huawei и ByteDance, заявляя, что они представляют угрозу для национальной безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Meet получит функцию шумоподавления.

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