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Платформа Google Meet получит функцию шумоподавления

О новой функции шумоподавления Google рассказала еще в июне

29 сентября 2020, 15:16
Автор:

Павел Зинченко

Компания Google внедряет впечатляющую функцию шумоподавления в Google Meet для операционных систем Android и iOS, но, к сожалению, она будет доступна не всем — пользователи должны быть клиентами G Suite Enterprise или G Suite Enterprise for Education, чтобы воспользоваться этой удобной функцией. Google впервые представил ее еще в июне в рамках онлайн-мероприятия. Об этом сообщило издание News Brig.

Платформа Google Meet получит функцию шумоподавления

Эта технология предназначена для снижения фонового шума, например, от клавиатуры или лая собаки, когда пользователь общается по телефону через Google Meet. Если вы хотите понять, насколько это может быть эффективно, посмотрите этот VentureBeat.


В блоге Google G Suite Updates сообщается, что функция шумоподавления отключена по умолчанию на мобильных устройствах, но пользователи могут включить ее во время разговора, войдя в настройки вызова. Эта функция запускается сегодня и должна быть полностью развернута в течение нескольких дней.

Как сообщало издание "Комментарии", австралийские аборигены добились удаления священной горы с Google Maps.


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