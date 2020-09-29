Платформа Google Meet получит функцию шумоподавления

Компания Google внедряет впечатляющую функцию шумоподавления в Google Meet для операционных систем Android и iOS, но, к сожалению, она будет доступна не всем — пользователи должны быть клиентами G Suite Enterprise или G Suite Enterprise for Education, чтобы воспользоваться этой удобной функцией. Google впервые представил ее еще в июне в рамках онлайн-мероприятия. Об этом сообщило издание News Brig.

Эта технология предназначена для снижения фонового шума, например, от клавиатуры или лая собаки, когда пользователь общается по телефону через Google Meet. Если вы хотите понять, насколько это может быть эффективно, посмотрите этот VentureBeat.





В блоге Google G Suite Updates сообщается, что функция шумоподавления отключена по умолчанию на мобильных устройствах, но пользователи могут включить ее во время разговора, войдя в настройки вызова. Эта функция запускается сегодня и должна быть полностью развернута в течение нескольких дней.

Как сообщало издание "Комментарии", австралийские аборигены добились удаления священной горы с Google Maps.

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