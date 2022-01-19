Облегчают жизнь: пять важных функций смартфона на каждый день

Современную жизнь сложно представить без смартфона, ведь с его помощью мы работаем, развлекаемся и поддерживаем связь с другими людьми. Но не все знают полезные функции своего устройства, особенно если они не доступны или "спрятаны" в настройках. Какие программы и функции нужно себе установить, потому что они облегчают жизнь?

Какие приложения полезно скачать на смартфон (фото из открытых источников)

Сканер QR-кодов

В эпоху пандемии технология QR-кодов стала довольно популярной в Украине, с его помощью теперь можно оплатить проезд в автобусе, купить билеты на поезд/концерт, узнать информацию о каком-то продукте, воспользоваться сервисом. Эта технология достаточно удобна и проста в использовании, нужна лишь программа и камера. Наведите ее на код и получите нужную вам информацию или оплатите услугу. Сканер можно скачать приложением или же найти в своих настройках, возможно, в опциях камеры или в меню "быстрых функций".

Режим экономии заряда

Практически у всех гаджетов есть активированный режим экономии энергии, он включается, когда батареи осталось менее 15%. Эта функция помогает устройству "прожить" дольше. Некоторые гаджеты имеют режим экстремальной экономии энергии, превращающий устройство практически в обычный телефон с минимумом важных возможностей, но зато он может проработать дольше и не выключиться.

Google Объектив

На некоторых смартфонах эта программа может быть сразу установлена, а если нет, то ее легко можно скачать в Play Маркете. Эта функция помогает находить схожие вещи в интернет-магазинах, если вы наведете на объект камеру, а также подскажет, какой цветок/растение перед вами, если вы его покажете. Еще "Объектив" умеет сканировать документы, распознавать текст и быстро его переводить.

Shazam

У любителей музыки обязательно должно быть это приложение, ведь с его помощью можно быстро узнать название понравившегося трека и его исполнителя, например, если вы услышали его в кафе или на улице. Просто нужно открыть приложение, нажать "Shazam" и ждать результатов поиска.

Статистика батареи

Если вы хотите отследить, какие приложения "съедают" ваш заряд энергии или какими программами вы пользуетесь больше всего, тогда вам эта функция будет очень полезной. Найдите ее в "Настройках", далее нажмите "Батарея и производительность" и там посмотрите состояние батареи вашего смартфона.

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