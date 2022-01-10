Крутые фишки Android, о которых должен знать каждый

Смартфоны для современного человека являются главными мультимедийными помощниками. И есть большое количество функций, которые упрощают работу гаджета, однако, не все пользователи о них знают.

Крутые фишки Android (фото из открытых источников)

Быстрый набор текста

Вы можете сократить время набора текста с помощью специальных макросов. Например, если вы часто используете фразы: "Хорошего дня" или "До скорой встречи", то можете создать текстовые максоры и после ввода двух первых букв фраза будет появляться автоматически. Для этого нужно открыть "Настройки" — "Язык ввода" — "Расширить личный словарь".

Гостевой режим

Если вы часто даете свой гаджет кому-то из друзей и хотите, чтобы ваши данные были защищены, можно создать гостевой режим и не переживать по поводу приватности информации. Для активации функции нужно открыть панель уведомления, нажать знак пользователя в левом верхнем углу и нажать "Добавить гостя".

Работа смартфона по графику

Полезная фишка, позволяющая настроить включение и выключение гаджета в конкретное время. Пригодится, если вы хотите ограничить тайминг, который проводит со смартфоном ваш ребенок. Чтобы активировать функцию, необходимо перейти в раздел "Настройки", затем нажать "Дополнительно", а далее "Включение и выключение по расписанию".

Запускайте приложения с помощью жестов

С помощью жестов можно не только отключить звук смартфона, но и запустить любое приложение. Существует множество часто используемых жестов для вызова различных программ. Так, например, вы можете нарисовать на дисплее "V", "S", "W" или круг, чтобы открыть камеру. Для включения данной функции откройте "Настройки" и выберите пункт "Жесты". Прокрутите вниз, чтобы увидеть все возможные варианты жестов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие настройки Android ускоряют работу смартфона.

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