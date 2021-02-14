Новый способ избавиться от депрессии: нужно играть

Депрессию считают одним из наиболее распространенных проблем человечества. И пока фармакологи бьются и придумывают новые формулы лекарств от депрессии, а психологи зарабатывают свои деньги на грустных людях, в Финляндии изобрели новый способ борьбы с плохим настроением.

Спастись от депрессии помогут видеоигры / фото из открытых источников

Оказывается, депрессивным людям могут помочь видеоигры.

Согласно результатам испытаний, после восьми недель регулярной игры симптомы депрессии у больных ослабевали, а когнитивные функции улучшались.

Игрок должен выполнять задания в фантастическом городе. По внешнему виду и геймплею игра напоминает современные экшн-игры. Есть определенная особенность, которая не заметна на первый взгляд — разработчики встроили в игровой процесс непростую функцию, якобы "сеть". Этот прием позволяет активизировать разные участки мозга, выдать некую зарядку для ума.

Конечно, такой способ не даст высокого эффекта, как лекарства, о чем предупреждают изобретатели. Однако, подобный игровой подход с удовольствием могут оценить пациенты с деменцией и особыми формами незаметной депрессии.

Отметим, что согласно статистическим исследованиям Евросоюза, граждан ЕС, страдающими от депрессий, насчитывают до 7%.

Как сообщал портал "Комментарии", акции разработчика Cyberpunk 2077 CD Projekt резко выросли после того, как Илон Маск выразил свое восхищение игрой. Генеральный директор Tesla опубликовал в Twitter фотографию нового седана своей фирмы, Plaid Model S, предположив, что он сможет запускать Cyberpunk 2077, Witcher 3 и несколько других видеоигр. Издание "Комментарии" ранее сообщало, что картонному Илону Маску провели экскурсию в музее космонавтики в Житомире. Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир.

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