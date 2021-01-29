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Главная Новости IT игры Это успех: Илон Маск высказал свое мнение об игре Cyberpunk 2077
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Это успех: Илон Маск высказал свое мнение об игре Cyberpunk 2077

Илон Маск рассказал, какие игры будут доступны в его новом электромобиле

сегодня, 13:54
Автор:

Павел Зинченко

Акции разработчика Cyberpunk 2077 CD Projekt резко выросли в четверг после того, как Илон Маск выразил свое восхищение игрой. Генеральный директор Tesla опубликовал в Twitter фотографию нового седана своей фирмы, Plaid Model S, предположив, что он сможет запускать Cyberpunk 2077, Witcher 3 и несколько других видеоигр.

Это успех: Илон Маск высказал свое мнение об игре Cyberpunk 2077

Илон Маск высказался об игре Cyberpunk 2077

"Он может играть в Cyberpunk. Между прочим, эстетика киберпанка невероятна", — сказал Маск.

Этот твит, похоже, привел к резкому росту стоимости акций CD Projekt в четверг. Во время дневных торгов акции выросли примерно на 12,6%. После выпуска Cyberpunk это было нелегко, так как геймеры жаловались на несколько ошибок и низкую производительность на старых консолях. Sony даже удалила игру из своего цифрового магазина PlayStation Store из-за этой ситуации и заявила, что предложит игрокам полный возврат средств.

Это будет не первый твит Маска, который поднял акции некоторых компаний в цене. В свое время его твит, призывающий поклонников изобретателя "использовать Signal" — в отношении приложения для обмена зашифрованными сообщениями, которое приобрело популярность после негативной реакции на обновление конфиденциальности от WhatsApp — побудил инвесторов поднять цену акций Signal Advance, небольшого производителя компонентов.

Как сообщало издание "Комментарии", картонному Илону Маску провели экскурсию в музее космонавтики в Житомире. Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир.

Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html
© Comments.ua
Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html
© Comments.ua
Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html
© Comments.ua
Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html
© Comments.ua
Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html
© Comments.ua


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/01/28/cyberpunk-2077-cd-projekt-stock-surges-after-elon-musk-tweet.html
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