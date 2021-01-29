Это успех: Илон Маск высказал свое мнение об игре Cyberpunk 2077

Акции разработчика Cyberpunk 2077 CD Projekt резко выросли в четверг после того, как Илон Маск выразил свое восхищение игрой. Генеральный директор Tesla опубликовал в Twitter фотографию нового седана своей фирмы, Plaid Model S, предположив, что он сможет запускать Cyberpunk 2077, Witcher 3 и несколько других видеоигр.

Илон Маск высказался об игре Cyberpunk 2077

"Он может играть в Cyberpunk. Между прочим, эстетика киберпанка невероятна ", — сказал Маск.

Этот твит, похоже, привел к резкому росту стоимости акций CD Projekt в четверг. Во время дневных торгов акции выросли примерно на 12,6%. После выпуска Cyberpunk это было нелегко, так как геймеры жаловались на несколько ошибок и низкую производительность на старых консолях. Sony даже удалила игру из своего цифрового магазина PlayStation Store из-за этой ситуации и заявила, что предложит игрокам полный возврат средств.

Это будет не первый твит Маска, который поднял акции некоторых компаний в цене. В свое время его твит, призывающий поклонников изобретателя "использовать Signal" — в отношении приложения для обмена зашифрованными сообщениями, которое приобрело популярность после негативной реакции на обновление конфиденциальности от WhatsApp — побудил инвесторов поднять цену акций Signal Advance, небольшого производителя компонентов.

Как сообщало издание "Комментарии", картонному Илону Маску провели экскурсию в музее космонавтики в Житомире. Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир.

Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.





Источник:

© Comments.ua



Источник:

© Comments.ua Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html © Comments.ua Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.ua Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.ua Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.ua Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир. Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.Источник: https://society.comments.ua/news/science-and-learning/kartonnomu-ilonu-masku-proveli-ekskursiyu-v-muzee-kosmonavtiki-v-zhitomire-670466.html © Comments.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!