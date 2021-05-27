Новая украинская САУ "Богдана" проходит испытания на полигоне: что известно

В Украине начались испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана". Тестируется новая техника на полигоне "Широкий Лан".

САУ "Богдана" проходит испытания. Фото из открытых источников

На данный момент артиллерийская установка проходит предварительный испытания, благодаря которым можно будет оценить её реальные возможности вооружения и соответствие выдвинутым требованиям. Из новой военной техники уже было совершено не менее 50-ти выстрелов. Известно, что за ходом испытаний следят представители Министерства обороны Украины.

155-мм САУ разрабатывается согласно оборонному заказу с 2016 года Краматорским заводом тяжёлого станкостроения. Впервые такой образец вооружения был продемонстрирован в июле 2018 года. Уже через месяц её можно было увидеть на параде в честь Дня Независимости Украины.

Ранее предполагалось, что работа над техникой будет завершена до 2020 года, однако темпы разработки были значительно замедлены из-за бюрократических преград и проблем с закупкой боеприпасов.

Из-за срыва сроков выполнения опытно-конструкторских работ Министерство обороны Украины подало в суд на производителя. Однако, согласно решению апелляционного суда, срыв сроков произошел не по вине завода. В конце прошлого года Минобороны заключило дополнительное соглашение на пролонгацию контракта без применений штрафных санкций. По новым условиям до конца этого года САУ "Богдана" должна завершить все предварительные и государственные испытания.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что CША будут закупать в Украине грузовики "КрАЗ" для своей армии. А также информировало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой.

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