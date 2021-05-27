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Новая украинская САУ "Богдана" проходит испытания на полигоне: что известно

Новая украинская САУ проходит предварительные испытания

сегодня, 15:00
Автор:

Денис Подставной

В Украине начались испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана". Тестируется новая техника на полигоне "Широкий Лан". 

Новая украинская САУ "Богдана" проходит испытания на полигоне: что известно

САУ "Богдана" проходит испытания. Фото из открытых источников

На данный момент артиллерийская установка проходит предварительный испытания, благодаря которым можно будет оценить её реальные возможности вооружения и соответствие выдвинутым требованиям. Из новой военной техники уже было совершено не менее 50-ти выстрелов. Известно, что за ходом испытаний следят представители Министерства обороны Украины. 

155-мм САУ разрабатывается согласно оборонному заказу с 2016 года Краматорским заводом тяжёлого станкостроения. Впервые такой образец вооружения был продемонстрирован в июле 2018 года. Уже через месяц её можно было увидеть на параде в честь Дня Независимости Украины.

Ранее предполагалось, что работа над техникой будет завершена до 2020 года, однако темпы разработки были значительно замедлены из-за бюрократических преград и проблем с закупкой боеприпасов. 

Из-за срыва сроков выполнения опытно-конструкторских работ Министерство обороны Украины подало в суд на производителя. Однако, согласно решению апелляционного суда, срыв сроков произошел не по вине завода. В конце прошлого года Минобороны заключило дополнительное соглашение на пролонгацию контракта без применений штрафных санкций. По новым условиям до конца этого года САУ "Богдана" должна завершить все предварительные и государственные испытания. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что CША будут закупать в Украине грузовики "КрАЗ" для своей армии. А также информировало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой


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Источник: https://defence-ua.com/news/bilshe_vognju_rozpochalis_viprobuvannja_novoji_155_mm_sau_bogdana-3786.html
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