Новая технология позволяет заряжать устройство на расстоянии до 30 метров

Много лет назад Никола Тесла работал над системой беспроводной передачи энергии, позволяющей передавать ее в любой уголок планеты. Ученые со всего мира продолжают его идеи и достигают все больших успехов в этой области. Команда южнокорейских учёных разработала новую лазерную зарядную систему с очень необычными возможностями. Технология с использованием инфракрасного излучения может беспроводно передавать энергию на устройстве. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Optics Express.

Технология заряжает устройство на расстоянии до 30 метров. Фото из открытых источников

Система, разработанная учеными из Университета Седжонга, использует инфракрасный свет и позволяет передавать энергию на расстояние до 30 метров. Таким образом, это может быть более безопасной альтернативой проводной зарядке наших мобильных устройств и другого оборудования.

Ученые годы работают над беспроводной передачей энергии на большие расстояния. Однако никому не удавалось передать энергию дальше чем на метр. Южнокорейские исследователи преодолели это препятствие с помощью техники, называемой лазерным рассеянием заряда.

Эта технология разделена на передатчик и приемник. Когда оба устройства внутри видимости в свободном пространстве образуется лазерный резонатор, позволяющий системе передавать мощность на основе света. Если помеха прерывает линию видимости, устройство автоматически переходит в энергобезопасный режим, обеспечивая безопасную подачу электроэнергии в воздухе.

Технология беспроводного питания устройства избавит от необходимости носить зарядные устройства для наших смартфонов. Прибор можно использовать на заводах, где исчезнет необходимость установки электроустановок для питания устройств. Эта технология может быть особенно полезна в средах, где электрические соединения могут создавать помехи или представлять опасность пожаров.

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