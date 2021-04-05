logo
Русский Українська

BTC/USD

57814.07

ETH/USD

2038.02

LTC/USD

201.70

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Номер телефона Цукерберга оказался в открытом доступе после утечки данных
commentss НОВОСТИ Все новости

Номер телефона Цукерберга оказался в открытом доступе после утечки данных

Кроме того, в Сети появились данные более 500 миллионов пользователей

сегодня, 08:29
Автор:

Елизавета Черных

Вследствие крупной утечки информации, в открытом доступе оказался личный номер и другие данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Вместе с тем в Сеть утекли личные сведение более полмиллиарда пользователей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Номер телефона Цукерберга оказался в открытом доступе после утечки данных

Марк Цукерберг - фото:(facebook.com-zuck)

Отмечается, что утечку личной информации Цукерберга заметил пользователь Twitter. Он опубликовал скриншот с форума, на котором были указаны данные основателя Facebook. 

Источник отмечает, что о взломе социальной сети рассказали накануне — в открытом доступе появились личные данные, номера мобильных телефонов, даты рождения, сведения из биографии и другие идентификаторы практически 533 миллионов пользователей со всего мира. К примеру, в США от взлома пострадали более 30 миллионов жителей. 

Ранее интернет-издание "Коментарии" писало, теперь администраторы социальных сетей Facebook и Instagram будут пристально проверять информацию, касающуюся заболевания на COVID-19. В случае нахождения фактов, не соответствующих действительности, личные аккаунты пользователей, а также массовые группы (страницы) будут удаляться с просторов интернета. Именно об этом на днях заявили представители Facebook Inc. Начать борьбу с фейками о коронавирусе в соцсетях посоветовали во Всемирной организации здравоохранения.

Накануне стало известно, что социальная сеть Facebook рекламирует некачественный и нелицензионный алкоголь. Это заметили пользователи соцсети, Реклама интернет-магазина Luxury Market поощряла приобретение людьми алкоголя в пакетах. Компания продает подделки на известные бренды такие как Finlandia и Absolut, виски Jack Daniels, Hankey Bannister, Chivas Regal, джинны Beefeater, Finsburry, Gordon's, ром Bacardi, Captain Morgan.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nomer-telefona-tsukerberga-okazalsya-otkrytom-1617596820.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ