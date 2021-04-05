Номер телефона Цукерберга оказался в открытом доступе после утечки данных

Вследствие крупной утечки информации, в открытом доступе оказался личный номер и другие данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Вместе с тем в Сеть утекли личные сведение более полмиллиарда пользователей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Марк Цукерберг - фото:(facebook.com-zuck)

Отмечается, что утечку личной информации Цукерберга заметил пользователь Twitter. Он опубликовал скриншот с форума, на котором были указаны данные основателя Facebook.

Источник отмечает, что о взломе социальной сети рассказали накануне — в открытом доступе появились личные данные, номера мобильных телефонов, даты рождения, сведения из биографии и другие идентификаторы практически 533 миллионов пользователей со всего мира. К примеру, в США от взлома пострадали более 30 миллионов жителей.

Ранее интернет-издание "Коментарии" писало, теперь администраторы социальных сетей Facebook и Instagram будут пристально проверять информацию, касающуюся заболевания на COVID-19. В случае нахождения фактов, не соответствующих действительности, личные аккаунты пользователей, а также массовые группы (страницы) будут удаляться с просторов интернета. Именно об этом на днях заявили представители Facebook Inc. Начать борьбу с фейками о коронавирусе в соцсетях посоветовали во Всемирной организации здравоохранения.

Накануне стало известно, что социальная сеть Facebook рекламирует некачественный и нелицензионный алкоголь. Это заметили пользователи соцсети, Реклама интернет-магазина Luxury Market поощряла приобретение людьми алкоголя в пакетах. Компания продает подделки на известные бренды такие как Finlandia и Absolut, виски Jack Daniels, Hankey Bannister, Chivas Regal, джинны Beefeater, Finsburry, Gordon's, ром Bacardi, Captain Morgan.



















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