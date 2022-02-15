"Никакого покорения Марса": Илон Маск отреагировал на рекламу, в которой потроллили его компанию (ФОТО)

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Вчера, 14 февраля, в Соединённых Штатах Америки состоялся финал чемпионата по американскому футболу. На финале Суперкубка собираются миллионы зрителей и поэтому многие компании готовятся к рекламной активности в этот момент — снимают захватывающие, интересные, а порой и провокационные видеоролики, которые потом показывают по ходу трансляции. Об этом пишет издание IXBT.

Так, компания Polestar Automobile выпустила короткий рекламный ролик своего первого полностью электрического автомобиля под названием Polestar 2.

Видеоролик рассказывает том, чем не является Polestar 2 и чего сторонится сама компания. Среди прочего в видео присутствует фраза "Никакого покорения Марса". Что, как отмечают, журналисты издания является шпилькой в адрес основателя Tesla Илона Маска.

Фото: скриншот из видео Polestar

Один из акционеров Tesla прокомментировал ролик и написал следующее: "Volvo заплатила 7 миллионов долларов за рекламу своего электромобиля на Суперкубке. Это смелая стратегия — высмеивать Илона Маска, Volkswagen и другие автомобильные компании".

Пост Сойера Мерритта прокомментировал и Илон Маск. Он отправил смеющийся смайлик со слезами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощный космический телескоп NASA сделал фотографию нескольких галактик. Они находятся близко друг к другу и взаимодействуют между собой. Как отметили ученые. Объекты имеют общее название и похожи на земной цветок.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Кремле высказались о переговорах на форуме в Вене. Лавров считает, что переговоры на форуме ОБСЕ о безопасности в Европе ничего не дадут.

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