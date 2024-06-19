Не Apple и не Microsoft: названа самая дорогая компания мира

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире и обогнала таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft. Резкий рост цены Nvidia обусловлен развитием искусственного интеллекта, вызвавшего всплеск на микросхемы компании.



Nvidia стала самой дорогой компанией мира. Фото из открытых источников

Как сообщает агентство Bloomberg, 18 июня акции Nvidia выросли на 3,5%, что подняло стоимость капитализации компании до 3,34 трлн долларов и сделало ее самой дорогой компанией в мире. По итогам торгов на фондовом рынке Nvidia обогнала Microsoft – 3,32 трлн долларов и Apple – 3,29 трлн долларов.

Первый бум роста акций Nvidia произошел во время развития криптовалют в 2016-2018 годах, из-за чего стоимость компании выросла почти до 200 млрд долларов. Следующий стремительный рост цены компании наблюдался во время пандемии коронавируса, когда люди массово использовали компьютеры для деятельности из дома. К 2021 году цена компании Nvidia увеличилась до 800 млрд. долларов.

Новый всплеск роста акций Nvidia начался после развития искусственного интеллекта, особенно благодаря выпуску ChatGPT, вызвавшему высокий спрос на микросхемы Nvidia. Таким образом, Nvidia стала самой дорогой компанией мира с капитализацией 3,34 трлн долларов в 2024 году.

Рост акций Nvidia сделал главного исполнительного директора Дженсена Хуанга одним из самых богатых людей мира. Его состояние с начала года выросло более чем на 70 млрд долларов и составляет 115 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал обучение на программистов пустой тратой времени.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск прогнозирует будущее без мобильных телефонов и указал на заменяющую их технологию.