Названы лучшие изобретения 2021 года: что вошло в список

Мир развивается очень стремительно, каждый год появляются удивительные технологии и изобретения, призванные упростить и разнообразить жизнь человека. Американский журнал Time составил список самых ярких изобретений 2021 года.

Лучшие изобретения 2021 (фото из открытых источников)

В ежегодный список попали гаджеты, технологии и изобретений, отобраны по категориям. Так, в разделе "Приложения и софт" оказалась новая поисковая система Neeva, которая становится все популярнее благодаря функции "без рекламы и трекеров". Также в список попало приложение тревожной кнопки Subdial и интерактивная карта MTA Live Subway Map.

В категории "VR и AR" оказались смарт-очки дополненной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2, обладающие множественными полезными для работы функциями.

Среди потребительской электроники лучшими гаджетами оказались уникальный цифровой фотоаппарат Paper Shoot Camera, смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 (новая инкарнация смартфона-раскладушки корейской компании) и модульный ноутбук Framework Laptop.

В списке лучших изобретений в сфере здравоохранения эксперты перечислили вакцины от COVID-19 и малярии.

Также в рейтинг лучших изобретений 2021 года попал робот-пылесос Roborock S7, телевизоры LG G-серии и футуристичные кроссовки от Adidas и Nike.

Напомним, XXI век – век прогресса. Ученые не перестают удивлять новыми открытиями, технологиями и изобретениями, способными упростить нашу жизнь. Какие гениальные новинки уже есть в продаже или скоро там окажутся?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что студенты Днепропетровского университета им. Олеся Гончара представили свою разработку – "умную" капельницу.

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