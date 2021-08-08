Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО)

XXI век – век прогресса. Ученые не перестают удивлять новыми открытиями, технологиями и изобретениями, способными упростить нашу жизнь. Какие гениальные новинки уже есть в продаже или скоро там окажутся?

Гениальные изобретения (фото из открытых источников)

Левитирующая лампа

Лампа FLYTE не требует переключателя, проводов или даже батареек. Она парит в воздухе над небольшой деревянной подставкой, в которую встроены магниты. Такая лампа может стать идеальным дизайнерским подарком для дома или офиса, плюс ко всему, она энергоэффективна.





Фото: flyte



"Умная" куртка со встроенным обогревателем

Куртка Flexwarm — невероятно удобная и практичная, ведь в ее ткань встроены особые обогревательные элементы, поэтому спина, грудь и запястья будут в полной защите. А с помощью специальных датчиков вы сможете регулировать подачу тепла.

Фото: flexwarm

Стерилизатор поверхностей

Устройство Kitchen Sanitizing Wand с помощью ультрафиолетового излучения уничтожает до 99% вредоносных бактерий и микроорганизмов с любых твердых непористых поверхностей. Пожалуй, о таком устройстве мечтает каждая хозяйка, не так ли?





Фото: verilux



Беспроводные наушники-переводчики Pilot

Умные bluetooth-наушники Pilot помогают преодолеть языковой барьер и переводят слова с 15 языков в синхронном режиме. Достаточно просто вставить в ухо наушник и настроить автоматический перевод на нужный вам язык. И все это без подключения к сети.





Фото: waverlylabs



Портативный копировальный аппарат Copy & Paste

Этот аппарат позволит вам считывать и распечатывать изображения на чем угодно и где угодно. Просто нажмите кнопку, отсканируйте нужный объект и перенесите его на любую поверхность при помощи чернил. Это только концепт, но устройство в ближайшем будущем появится в продаже.





Фото: yankodesign



Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие гениальные изобретения придумали женщины.

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