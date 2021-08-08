Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
XXI век – век прогресса. Ученые не перестают удивлять новыми открытиями, технологиями и изобретениями, способными упростить нашу жизнь. Какие гениальные новинки уже есть в продаже или скоро там окажутся?
Гениальные изобретения (фото из открытых источников)
Левитирующая лампа
Лампа FLYTE не требует переключателя, проводов или даже батареек. Она парит в воздухе над небольшой деревянной подставкой, в которую встроены магниты. Такая лампа может стать идеальным дизайнерским подарком для дома или офиса, плюс ко всему, она энергоэффективна.
Фото: flyte
"Умная" куртка со встроенным обогревателем
Куртка Flexwarm — невероятно удобная и практичная, ведь в ее ткань встроены особые обогревательные элементы, поэтому спина, грудь и запястья будут в полной защите. А с помощью специальных датчиков вы сможете регулировать подачу тепла.
Фото: flexwarm
Стерилизатор поверхностей
Устройство Kitchen Sanitizing Wand с помощью ультрафиолетового излучения уничтожает до 99% вредоносных бактерий и микроорганизмов с любых твердых непористых поверхностей. Пожалуй, о таком устройстве мечтает каждая хозяйка, не так ли?
Фото: verilux
Беспроводные наушники-переводчики Pilot
Умные bluetooth-наушники Pilot помогают преодолеть языковой барьер и переводят слова с 15 языков в синхронном режиме. Достаточно просто вставить в ухо наушник и настроить автоматический перевод на нужный вам язык. И все это без подключения к сети.
Фото: waverlylabs
Портативный копировальный аппарат Copy & Paste
Этот аппарат позволит вам считывать и распечатывать изображения на чем угодно и где угодно. Просто нажмите кнопку, отсканируйте нужный объект и перенесите его на любую поверхность при помощи чернил. Это только концепт, но устройство в ближайшем будущем появится в продаже.
Фото: yankodesign
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие гениальные изобретения придумали женщины.
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