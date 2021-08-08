logo
Русский Українська

BTC/USD

44554.24

ETH/USD

3111.27

LTC/USD

153.98

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО)

Опубликован список уникальных изобретений, которые упрощают жизнь и переносят нас в будущее

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий

XXI век – век прогресса. Ученые не перестают удивлять новыми открытиями, технологиями и изобретениями, способными упростить нашу жизнь. Какие гениальные новинки уже есть в продаже или скоро там окажутся?

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО)

Гениальные изобретения (фото из открытых источников)

Левитирующая лампа

Лампа FLYTE не требует переключателя, проводов или даже батареек. Она парит в воздухе над небольшой деревянной подставкой, в которую встроены магниты. Такая лампа может стать идеальным дизайнерским подарком для дома или офиса, плюс ко всему, она энергоэффективна.  

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО) - фото 2

Фото: flyte

"Умная" куртка со встроенным обогревателем

Куртка Flexwarm — невероятно удобная и практичная, ведь в ее ткань встроены особые обогревательные элементы, поэтому спина, грудь и запястья будут в полной защите. А с помощью специальных датчиков вы сможете регулировать подачу тепла. 

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО) - фото 3

Фото: flexwarm

Стерилизатор поверхностей

Устройство Kitchen Sanitizing Wand с помощью ультрафиолетового излучения уничтожает до 99% вредоносных бактерий и микроорганизмов с любых твердых непористых поверхностей. Пожалуй, о таком устройстве мечтает каждая хозяйка, не так ли?

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО) - фото 4

Фото: verilux

Беспроводные наушники-переводчики Pilot

Умные bluetooth-наушники Pilot помогают преодолеть языковой барьер и переводят слова с 15 языков в синхронном режиме. Достаточно просто вставить в ухо наушник и настроить автоматический перевод на нужный вам язык. И все это без подключения к сети.

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО) - фото 5

Фото: waverlylabs

Портативный копировальный аппарат Copy & Paste

Этот аппарат позволит вам считывать и распечатывать изображения на чем угодно и где угодно. Просто нажмите кнопку, отсканируйте нужный объект и перенесите его на любую поверхность при помощи чернил. Это только концепт, но устройство в ближайшем будущем появится в продаже.

Пять изобретений, которые перенесут вас в будущее (ФОТО) - фото 6

Фото: yankodesign

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие гениальные изобретения придумали женщины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/13-krutyh-izobretenij-kotorye-perenesut-vas-v-buduschee-1500915/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ