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Главная Новости IT технологии Названа американская компания, которой позволили сотрудничать с Huawei
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Названа американская компания, которой позволили сотрудничать с Huawei

Только одной компании власти США разрешили сотрудничать с Huawei

сегодня, 17:14
Автор:

Павел Зинченко

Представитель Intel заявил во вторник, что эта корпорация получила от властей США лицензию на продолжение поставок определенных продуктов для Huawei Technologies. Об этом сообщает издание China Daily.

Названа американская компания, которой позволили сотрудничать с Huawei

В связи с наихудшими за последние десятилетия отношениями между США и Китаем Вашингтон убеждает правительства по всему миру отказаться от сотрудничества с Huawei из соображений национальной безопасности. С 15 сентября новые ограничения запрещают компаниям из США поставлять компоненты или обслуживать Huawei. Но на этой неделе пекинский журнал China Securities Journal сообщил, что Intel получила разрешение на поставку продукции Huawei.

На прошлой неделе китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) подтвердила, что она также запрашивала разрешение на продолжение обслуживания Huawei. SMIC использует оборудование американского производства для производства чипов для Huawei и других компаний. Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix также подал заявку на получение лицензии на продажу Huawei  своего оборудования в США, но не получил одобрения, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Человек, отказавшийся называть его имя, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ, сказал, что неамериканские фирмы, возможно, не имеют высоких шансов получить одобрение работать с Huawei на территории США, и производители микросхем разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы увеличить поставки другим клиентам.

Как сообщало издание "Комментарии", Intel обновила логотип впервые с 2006 года.


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