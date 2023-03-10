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Нашли рекордные залежи "белого золота": его используют для электрокаров и смартфонов

Литий, который еще называют "белым золотом", считается ценным металлом, ведь применяется в технических продуктах, в частности для электрических автомобилей или смартфонов.

сегодня, 11:55
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Автор:

Slava Kot

Иран заявил, что обнаружил одни из самых больших залежей лития в мире на территории своей страны. Металл используется практически во всех областях нашей жизни – от смартфонов и компьютеров до электромобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на иранскую новостную службу Press TV.

Нашли рекордные залежи "белого золота": его используют для электрокаров и смартфонов

Литий используется для аккумуляторов телефонов и электрокаров. Фото из открытых источников

Представитель Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (MIMT) Мохаммад Хади Ахмади 27 февраля заявил, что в западной части провинции Хамадан были обнаружены большие залежи лития. По исследованиям, речь идет о 8,5 млн. тонн "белого золота".


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Ахмади отметил, что исследование месторождения длилось четыре года, и сейчас компания в поисках инвесторов для начала работы над добычей лития. В начале марта было объявлено, что добыча лития в Иране начнется не раньше 2025 года.

Такое количество лития сделало бы Иран вторым в мире поставщиком белого золота. Наибольшее месторождение сегодня находится в Чили, его залежи оцениваются в 9,2 млн тонн. Пока на втором месте находится Австралия – 3,8 млн. тонн.

В последние годы цены на литий значительно выросли. Benchmark Mineral Intelligence сообщил, что за один год с 2021 по 2022 год цены выросли на 182%. "Белое золото" в основном нужно для литий-ионных аккумуляторов, используемых в телефонах, компьютерах, электромобилях и другой технике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что создатель чат-бота ChatGPT предупреждает об опасности искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали, что Hogwarts Legacy за две недели заработала больше, чем фильмы о Гарри Поттере.



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Источник: https://www.presstv.ir/Detail/2023/03/05/699357/Iran-lithium-deposits-mines-start-2025-MIMT
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