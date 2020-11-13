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Главная Новости IT технологии На случай важных переговоров: французская компания представила виртуальный макияж
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На случай важных переговоров: французская компания представила виртуальный макияж

Фильтры Signature Face смогут нанести виртуальный макияж во время видео-общения

сегодня, 17:44
Автор:

Павел Зинченко

Сегодня мы не так часто выходим из дома из-за продолжающейся глобальной пандемии. Для многих это означает больше спортивных штанов и толстовок, меньше гламура и больше видеозвонков вместо личных встреч.

На случай важных переговоров: французская компания представила виртуальный макияж

Появилась виртуальная косметика

В свете всего этого известная косметическая компания L’Oreal анонсировала линейку фильтров дополненной реальности, которые они позиционируют как "виртуальный макияж" — цифровые косметические продукты, которые можно увидеть только на экране.

Новые фильтры, получившие название Signature Face, могут украсить уставший вид человека, виртуально наложив забавные тени для век, помаду или даже ресницы. Они доступны бесплатно через Instagram, Snapchat, Snap Camera и Google Duo, если вы решили использовать функцию.

"Мы считаем, что на экране вы красивы, как и всегда, но в мире, где камера всегда включена, если вы хотите поиграть с некоторыми фильтрами, мы думаем, что это тоже нормально. Представляем совершенно новый опыт современного макияжа", — говорится на странице о продукте на веб-сайте компании.

Новые фильтры являются результатом покупки L’Oreal в 2018 году компании Modiface, которая специализируется на фильтрах дополненной реальности, сообщает TechCrunch. Фильтры включают три "темы" и десять "продуктов", от пятен 3D-хрома до ресниц и цифрового блеска для губ.


Как сообщало издание "Комментарии", в Индии прошел необычный выпускной.


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Источник: https://www.zdnet.com/article/loreal-debuts-virtual-makeup-for-work-from-home-video-meetings/
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