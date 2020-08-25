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Главная Новости IT технологии Виртуальные дипломы и цифровые студенты: в Индии прошел необычный выпускной
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Виртуальные дипломы и цифровые студенты: в Индии прошел необычный выпускной

Над организацией виртуальной церемонии с участием аватаров работали двадцать IT-специалистов

сегодня, 17:37
Автор:

Павел Зинченко

Вирус COVID-19 вынуждает учебные заведения делать практически все онлайн и виртуально, даже выпускной вечер. Церемония 58-го выпускного вечера в Индийском технологическом институте в Бомбее в воскресенье проходила не только онлайн, но и с участием цифровых аватаров. Об этом сообщает издание The Federal.

IIT-Bombay заявил, что возникла идея "не лишать студентов чувства достижений и гордости за то, что они успешно завершили свое обучение". "Принимая во внимание меры безопасности во время продолжающейся пандемии, институт провел выпуск в режиме виртуальной реальности для своих выпускников. Персонализированный аватар каждого выпускника получил сертификат степени от персонализированного аватара директора профессора Субхасиса Чаудхари. Медалисты также получили свои медали от именного аватара главного гостя", - рассказали в институте.

Виртуальные дипломы и цифровые студенты: в Индии прошел необычный выпускной

Эксперимент получил восторженные отзывы в социальных сетях, а видеоролики с виртуальными аватарами стали вирусными. Некоторые поставили институту "10/10 за труд". Как сообщается, над созданием цифровых аватаров и церемонией работали около 20 человек.

В связи с растущей серьезностью пандемии COVID-19 институт в июне решил проводить все лекции онлайн до конца года. Это было сделано для того, чтобы гарантировать отсутствие небрежности в вопросе "безопасности и благополучии" студентов, заявил директор Чаудхари в своем сообщении в Facebook после решения руководства института проводить лекции в следующем семестре в Интернете.

Как сообщало издание "Комментарии", знаменитая технологическая выставка пройдет в онлайн-режиме.


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