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Пандемия все еще опасна: знаменитая технологическая выставка пройдет в онлайн-режиме

В июне организаторы CES-2021 объявили, что выставка пройдет в привычном формате, однако теперь планы изменились

сегодня, 15:07
Автор:

Павел Зинченко
Пандемия все еще опасна: знаменитая технологическая выставка пройдет в онлайн-режиме

Организация Consumer Technology Association (CTA) заявила, что предстоящая выставка потребительской электроники CES-2021 будет проходить в "полностью цифровом формате". Об этом сообщает издание mind.

Как сообщает CTA, организаторы решили не рисковать и не брать на себя ответственность за безопасность десятков тысяч посетителей во время одного из важнейших событий в мире потребительской электроники.

"На фоне опасений по поводу угрозы здоровью гостей посредством распространения COVID-19, которое все больше растет, проведение мероприятия в январе 2021 года, на котором безопасно смогут присутствовать десятки тысяч людей, не является возможным", – сообщили в представители компании CTA в официальном обращении.

Между тем, еще в июне этого года организаторы анонсировали проведение выставки в привычном режиме с применением усиленных мер безопасности. Однако организаторы не оставляют надежд, что уже в 2022 году выставка вернется в Лас-Вегас.

Как сообщало издание "Комментарии", ежегодная игровая выставка Е3 отменена из-за коронавируса.


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