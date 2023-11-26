Модель зарабатывает тысячи евро в месяц: но ее не существует

Виртуальная модель создана искусственным интеллектом. Фото: instagram.com/fit_aitana

Профиль Айтаны Лопес в Instagram похож на многие другие страницы инфлюэнсеров. Однако в ее случае это дело рук искусственного интеллекта и маркетингового агентства, которое решило отказаться от проблемного сотрудничества с реальными людьми.



На странице в Instagram Айтаны Лопес указано, что девушка родом из Барселоны, занимается спортом, любит компьютерные игры и косплей. Недавно модель посетила концерт рок-группы Blink-182 и является послом бренда диетических добавок. Профиль Айтаны существует уже несколько месяцев и имеет более 120 тыс. подписчиков.

Люди оставляют сотни комментариев под ее фотографиями, однако не все понимают, что инфлюэнсера на самом деле не существует, а виртуальную модель создал искусственный интеллект.

Айтана – это виртуальная модель, которую создала маркетинговая компания The Clueless с помощью искусственного интеллекта. Компания объясняет, что пошла на такой шаг из-за нескольких факторов. Для настоящих людей необходимо покрывать расходы на проезд, питание, а также работу фотографов. Кроме того, некоторые инфлюэнсеры не готовы принимать определенные предложения от рекламодателей.

The Clueless не скрывает, что проект предусматривал большие финансовые вложения, но теперь Айтана начала зарабатывать. Виртуальная модель генерирует примерно четыре тысячи евро в месяц прибыли для компании.

Лопес выделяется среди других произведений искусственного интеллекта. Ее фотографии очень похожи на фотографии многих других реальных моделей. The Clueless создает на каждой фотографии некоторые "несовершенства". Маркетинговое агентство объясняет, что намеренно добавляет морщины, обесцвечивает кожу и создает взъерошенные волосы, ведь в противном случае это выглядело бы слишком идеально и потому неестественно.

Айтана

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