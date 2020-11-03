Миллионы людей по всему мире продолжают использовать устаревший браузер

Известный браузер Internet Explorer по-прежнему имеет миллионы пользователей по всему миру, несмотря на то, что Microsoft активно пытается отучить клиентов от данного программного обеспечения, как показали новые данные. Согласно последним данным NetMarketShare, 5,57% всех пользователей по-прежнему используют знаменитый браузер Internet Explorer. Об этом сообщает издание Tech Radar.

Internet Explorer продолжает оставаться популярным

Microsoft усердно работает, подталкивая пользователей Windows 10 к переходу с Internet Explorer на Edge, поскольку компания стремится предоставить клиентам более быстрое и эффективное обслуживание.

В последние недели компания даже зашла так далеко, что автоматически перенаправила пользователей с Internet Explorer на Microsoft Edge. Когда пользователь Internet Explorer посещает несовместимый сайт, а их в настоящее время более 1000, страница автоматически запускается в Microsoft Edge вместе с сообщением: "Этот веб-сайт не работает в Internet Explorer".

Microsoft подтвердила, что в скором времени "убьет" и Internet Explorer, и Edge Legacy, поскольку планы по поэтапному прекращению работы были подведены к концу.

С 13 ноября пользователи больше не смогут входить в свои учетные записи Microsoft через Internet Explorer, Microsoft Teams прекратит поддержку в конце того же месяца, а к 17 августа 2021 года ни одно приложение Microsoft 365 не будет совместимо с браузером.

По истечении этих крайних сроков пользователи неподдерживаемого веб-браузера столкнутся с "ухудшением работы"; новые функции Microsoft 365 будут недоступны для отставших, а существующие веб-приложения будут отключены.

Данные NetMarketShare также показали, что Microsoft Edge расширяет свое присутствие, опережая других конкурентов: Firefox теперь на 7,22%, а Safari — на 3,40%.

Как сообщало издание "Комментарии", игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису.

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