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Главная Новости IT технологии Миллионы людей по всему мире продолжают использовать устаревший браузер
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Миллионы людей по всему мире продолжают использовать устаревший браузер

Названы браузеры, которые наиболее популярны среди пользователей

сегодня, 17:20
Автор:

Павел Зинченко

Известный браузер Internet Explorer по-прежнему имеет миллионы пользователей по всему миру, несмотря на то, что Microsoft активно пытается отучить клиентов от данного программного обеспечения, как показали новые данные. Согласно последним данным NetMarketShare, 5,57% всех пользователей по-прежнему используют знаменитый браузер Internet Explorer. Об этом сообщает издание Tech Radar.

Миллионы людей по всему мире продолжают использовать устаревший браузер

Internet Explorer продолжает оставаться популярным

Microsoft усердно работает, подталкивая пользователей Windows 10 к переходу с Internet Explorer на Edge, поскольку компания стремится предоставить клиентам более быстрое и эффективное обслуживание.

В последние недели компания даже зашла так далеко, что автоматически перенаправила пользователей с Internet Explorer на Microsoft Edge. Когда пользователь Internet Explorer посещает несовместимый сайт, а их в настоящее время более 1000, страница автоматически запускается в Microsoft Edge вместе с сообщением: "Этот веб-сайт не работает в Internet Explorer".

Microsoft подтвердила, что в скором времени "убьет" и Internet Explorer, и Edge Legacy, поскольку планы по поэтапному прекращению работы были подведены к концу.

С 13 ноября пользователи больше не смогут входить в свои учетные записи Microsoft через Internet Explorer, Microsoft Teams прекратит поддержку в конце того же месяца, а к 17 августа 2021 года ни одно приложение Microsoft 365 не будет совместимо с браузером.

По истечении этих крайних сроков пользователи неподдерживаемого веб-браузера столкнутся с "ухудшением работы"; новые функции Microsoft 365 будут недоступны для отставших, а существующие веб-приложения будут отключены.

Данные NetMarketShare также показали, что Microsoft Edge расширяет свое присутствие, опережая других конкурентов: Firefox теперь на 7,22%, а Safari — на 3,40%.

Как сообщало издание "Комментарии", игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису.

 


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