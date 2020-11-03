Миллионы людей по всему мире продолжают использовать устаревший браузер

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Павел Зинченко
Известный браузер Internet Explorer по-прежнему имеет миллионы
пользователей по всему миру, несмотря на то, что Microsoft активно пытается
отучить клиентов от данного программного обеспечения, как показали новые
данные. Согласно последним данным NetMarketShare, 5,57% всех пользователей
по-прежнему используют знаменитый браузер Internet Explorer. Об этом сообщает
издание Tech
Radar.
Internet Explorer продолжает оставаться популярным
Microsoft усердно работает, подталкивая пользователей Windows 10 к
переходу с Internet Explorer на Edge, поскольку компания стремится предоставить
клиентам более быстрое и эффективное обслуживание.
В последние недели компания даже зашла так далеко, что автоматически
перенаправила пользователей с Internet Explorer на Microsoft Edge. Когда
пользователь Internet Explorer посещает несовместимый сайт, а их в настоящее
время более 1000, страница автоматически запускается в Microsoft Edge вместе с
сообщением: "Этот веб-сайт не работает в Internet Explorer".
Microsoft подтвердила, что в скором времени "убьет" и Internet
Explorer, и Edge Legacy, поскольку планы по поэтапному прекращению работы были
подведены к концу.
С 13 ноября пользователи больше не смогут входить в свои учетные записи
Microsoft через Internet Explorer, Microsoft Teams прекратит поддержку в конце
того же месяца, а к 17 августа 2021 года ни одно приложение Microsoft 365 не
будет совместимо с браузером.
По истечении этих крайних сроков пользователи неподдерживаемого
веб-браузера столкнутся с "ухудшением работы"; новые функции
Microsoft 365 будут недоступны для отставших, а существующие
веб-приложения будут отключены.
Данные NetMarketShare также показали, что Microsoft Edge расширяет свое
присутствие, опережая других конкурентов: Firefox теперь на 7,22%, а Safari —
на 3,40%.
Как сообщало издание "Комментарии", игровая
консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису.
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