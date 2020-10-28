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Игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису

Free Streaming TV дает пользователям доступ в основном к более старым шоу и фильмам

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Redbox в начале этого года запустила бесплатный сервис потокового телевидения с рекламой. Внимание к этой услуге снова привлекает новое объявление Redbox, в котором говорится, что владельцы игровой консоли Microsoft Xbox One теперь могут получить доступ к этой потоковой службе через свои консоли. Об этом сообщает издание Slash Gear.

Игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису

Xbox One получит стриминговый сервис

Xbox One официально является первой игровой консолью, получившей поддержку Redbox Free Live TV, потокового сервиса, который присоединяется к аналогичным предложениям, таким как Pluto TV. Бесплатные сервисы потокового телевидения становятся все более популярными, поскольку потребители устали платить за новые услуги, которые в значительной степени способствуют фрагментации рынка потокового вещания.

Redbox Free Streaming TV предоставляет пользователям доступ в основном к более старым шоу и фильмам, разделенным на "каналы". Контент представлен путеводителем по каналам, подобным кабельному, с жанрами, охватывающими все: от новостей и спорта до комедии, реалити-шоу и детских шоу.

Когда сервис был запущен в начале этого года, он был очень простым, но, похоже, был немного доработан, что сделало его популярным как бесплатный вариант потоковой передачи. Каналы, которые в настоящее время перечислены в сервисе, к которым можно получить доступ непосредственно в веб-браузере, включают такие вещи, как Pac-12 Classics, Docurama, Cheddar, Black News Channel, CONtv и другие.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft представила бюджетную игровую консоль.


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