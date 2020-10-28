Игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису

Компания Redbox в начале этого года запустила бесплатный сервис потокового телевидения с рекламой. Внимание к этой услуге снова привлекает новое объявление Redbox, в котором говорится, что владельцы игровой консоли Microsoft Xbox One теперь могут получить доступ к этой потоковой службе через свои консоли. Об этом сообщает издание Slash Gear.

Xbox One получит стриминговый сервис

Xbox One официально является первой игровой консолью, получившей поддержку Redbox Free Live TV, потокового сервиса, который присоединяется к аналогичным предложениям, таким как Pluto TV. Бесплатные сервисы потокового телевидения становятся все более популярными, поскольку потребители устали платить за новые услуги, которые в значительной степени способствуют фрагментации рынка потокового вещания.

Redbox Free Streaming TV предоставляет пользователям доступ в основном к более старым шоу и фильмам, разделенным на "каналы". Контент представлен путеводителем по каналам, подобным кабельному, с жанрами, охватывающими все: от новостей и спорта до комедии, реалити-шоу и детских шоу.

Когда сервис был запущен в начале этого года, он был очень простым, но, похоже, был немного доработан, что сделало его популярным как бесплатный вариант потоковой передачи. Каналы, которые в настоящее время перечислены в сервисе, к которым можно получить доступ непосредственно в веб-браузере, включают такие вещи, как Pac-12 Classics, Docurama, Cheddar, Black News Channel, CONtv и другие.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft представила бюджетную игровую консоль.

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