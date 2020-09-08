Microsoft представила бюджетную игровую консоль

Перед лицом масштабной утечки Microsoft решилась официально представить игровую консоль Xbox Series S. Об этом сообщает gagadget.

О бюджетной консоли Microsoft начали ходить слухи два года назад, а теперь характеристики Xbox Series S раскрыты официально. Microsoft установила цену в 300 долларов, а по сообщениям Windows Central, приставка станет составляющей программы Xbox All Access, которая дает возможность оформить кредит. За 25 долларов в месяц пользователь получает сам Xbox и подписку Xbox Game Pass Ultimate с сотней игр и доступом к мультиплееру. В свою очередь Xbox Series X, по словам издания, обойдется в 500 долларов, а по программе Xbox All Access будет доступен за 35 долларов в месяц.

Microsoft припрятала самые важные подробности на будущее, но инсайдер WalkingCat показал вырезку, скорее всего, из презентационного ролика. На видео приставку сравнивают со старшей Xbox Series X. Стоит обратить внимание, что бюджетный Xbox значительно меньших размеров. Кроме того, форм-фактор и расположение логотипа указывают, что консоль будет использоваться в горизонтальном положении.

Также бросается в глаза отсутствие привода, но это не единственное упрощение. По сообщениям The Verge, мощность Series S составляет примерно 4 терафлопса, что даже меньше One X с его 6 терафлопсами. Все же издание отмечает, что бюджетный Xbox будет более производительным за счет SSD и процессора Series X. По сути, консоль сможет запускать игры нового поколения, но без 4К.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft создала новую технологию для борьбы с фейками.

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