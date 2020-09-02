Компания Microsoft создала новую технологию для борьбы с фейками

Microsoft объявила о нескольких мерах, которые она принимает для борьбы с дипфейк-контентом. Компания анонсировала две технологии для борьбы с дипфейками, Microsoft Video Authenticator и программу чтения, которую можно включить в расширение браузера для проверки подлинности контента. Deepfake-контент, включая аудио- и видеофайлы, становится все более опасным, поскольку он теперь намного реалистичнее и убедительнее. Об этом сообщает издание Windows Central.

Контент Deepfake - это управляемый контент, который создает впечатление, будто человек сказал или сделал что-то, чего он на самом деле не делал или не говорил. Его можно использовать для управления видео или аудио, а поскольку он использует искусственный интеллект, со временем он становится все качественнее. Хотя есть безобидные способы использования дипфейков, например, серия Collider, в которой поддельный Джордж Лукас реагирует на новый контент "Звездных войн", они чаще используются в опасных целях.

По мере приближения выборов в США дипфейки станут более опасными и распространенными. Для борьбы с ними Microsoft анонсировала несколько новых технологий и инструментов, которые помогают людям распознавать дипфейки. Microsoft объясняет, что со временем станет труднее обнаруживать дипфейки, но эта технология может быть полезна при обнаружении фальшивого контента.



Новый Microsoft Video Authenticator может помочь идентифицировать контент Deepfake. Он анализирует фото или видео и дает процентную вероятность того, что контент является поддельным. Эти проценты могут обновляться в режиме реального времени, поэтому пользователь может видеть, когда видео могут быть изменены. Эта технология работает, обнаруживая границу смешивания глубокого фейка и едва уловимого затухания или элементов оттенков серого. Они часто незаметны для человеческого глаза, но могут быть обнаружены с помощью технологий.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft поможет правительству в борьбе со стихийными бедствиями.

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