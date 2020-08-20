kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.08.2020

BTC/USD

11817.50

ETH/USD

410.34

LTC/USD

62.77

НБУ 20.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Microsoft поможет правительству в борьбе со стихийными бедствиями
commentss НОВОСТИ Все новости

Microsoft поможет правительству в борьбе со стихийными бедствиями

Новые инструменты Microsoft на основе искусственного интеллекта помогут спасти жизни и защитить собственность во время стихийных бедствий

сегодня, 15:06
Автор:

Павел Зинченко

Управление искусственного интеллекта и технологий Министерства энергетики и Microsoft создали консорциум для продвижения разработки инструментов на основе ИИ, которые позволят службам быстрого реагирования лучше реагировать на стихийные бедствия и помочь им спасти жизни и защитить собственность. Об этом сообщает издание Govcon Wire.

Консорциум First Five объединит государственные, промышленные, академические и некоммерческие организации для разработки платформ искусственного интеллекта в поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия, сообщило Министерство энергетики во вторник.

Microsoft поможет правительству в борьбе со стихийными бедствиями

"AITO гордится тем, что является лидером в предоставлении информации, близкой к реальному времени, в руки наших служб быстрого реагирования. Это позволит им спасти больше жизней и защитить активы и ресурсы нашей страны. Это всего лишь один из проектов более широких усилий, которые будут включать вклад всех наших партнеров по использованию технологий для улучшения гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия в нашей стране", - сказала Шерил Ингстад, директор AITO в DOE.

Консорциум будет применять ИИ и глубокое обучение для продвижения исследований в нескольких областях, включая прогнозирование лесных пожаров и локализацию очагов пожара, поиск и спасение, оценку ущерба и стихийные бедствия, такие как торнадо и ураганы.

Nextgov сообщил, что 10 партнеров присоединились к Консорциуму First Five. Это Министерство обороны; Национальное управление океанических и атмосферных исследований; ESRI; AT&T (NYSE: T); Ангар Альфа; Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория; Тихоокеанский центр катастроф; Техас A&M; Лаборатория искусственного интеллекта Беркли - компьютерное зрение или BAIR-CV; и First Net Authority.

Как сообщало издание "Комментарии", авиасимулятор Microsoft получит поддержку виртуальной реальности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!