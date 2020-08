Microsoft поможет правительству в борьбе со стихийными бедствиями

Управление искусственного интеллекта и технологий Министерства энергетики и Microsoft создали консорциум для продвижения разработки инструментов на основе ИИ, которые позволят службам быстрого реагирования лучше реагировать на стихийные бедствия и помочь им спасти жизни и защитить собственность. Об этом сообщает издание Govcon Wire.



Консорциум First Five объединит государственные, промышленные, академические и некоммерческие организации для разработки платформ искусственного интеллекта в поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия, сообщило Министерство энергетики во вторник.

"AITO гордится тем, что является лидером в предоставлении информации, близкой к реальному времени, в руки наших служб быстрого реагирования. Это позволит им спасти больше жизней и защитить активы и ресурсы нашей страны. Это всего лишь один из проектов более широких усилий, которые будут включать вклад всех наших партнеров по использованию технологий для улучшения гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия в нашей стране", - сказала Шерил Ингстад, директор AITO в DOE.

Консорциум будет применять ИИ и глубокое обучение для продвижения исследований в нескольких областях, включая прогнозирование лесных пожаров и локализацию очагов пожара, поиск и спасение, оценку ущерба и стихийные бедствия, такие как торнадо и ураганы.

Nextgov сообщил, что 10 партнеров присоединились к Консорциуму First Five. Это Министерство обороны; Национальное управление океанических и атмосферных исследований; ESRI; AT&T (NYSE: T); Ангар Альфа; Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория; Тихоокеанский центр катастроф; Техас A&M; Лаборатория искусственного интеллекта Беркли - компьютерное зрение или BAIR-CV; и First Net Authority.

