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Авиасимулятор Microsoft получит поддержку виртуальной реальности

Microsoft Flight Simulator передает данные о погоде и воздушном движении в режиме реального времени и имитирует реальные события по мере их возникновения

сегодня, 16:43
Автор:

Павел Зинченко
Авиасимулятор Microsoft получит поддержку виртуальной реальности

Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-устройств. Версия VR будет бесплатной для всех, кто приобрел игру. Из минусов — сначала она будет поддерживать только шлем HP Reverb G2. Совместимость с другими устройствами появится позже. Об сообщило издание ITSider.

Microsoft Flight Simulator — это авиасимулятор от команды Asobo Studio. Разработчики выпустят три издания: стандартное, Deluxe и Premium Deluxe. Каждое будет отличаться набором самолетов (от 20 до 30) и аэропортов (от 30 до 45), доступных для перелетов. Кроме того, поклонники смогут купить версию, которую выпустят на 10 DVD-дисках.

Особенность игры заключается в том, что она использует сочетание искусственного интеллекта, процедурной генерации, фотограмметрии и программирования, чтобы воспроизвести всю планету до мельчайших деталей — отдельных зданий и деревьев. Она также передает данные о погоде и воздушном движении в режиме реального времени и имитирует реальные события по мере их возникновения, позволяя пилотам летать во время сильных штормов, например.

Релиз Microsoft Flight Simulator запланирован на 18 августа 2020 года. Игра появится на PC и Xbox One.

Как сообщало издание "Комментарии", виртуальная реальность поможет ветеранам с посттравматическим расстройством.


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