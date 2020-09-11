Microsoft сообщает о масштабных хакерских атаках

Компания Microsoft заявляет, что хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, пытаются отслеживать людей и группы, причастные к президентским выборам, которые пройдут в США в 2020 году. Об этом сообщает издание BBC.

По заявлению Microsoft, российские хакеры, взломавшие веб-страницу Демократической партии в 2016 году, причастны к этой атаке. Компания заявила: "очевидно, что иностранные группы активизировали свои усилия" в отношении президентских выборов.

Microsoft сообщила, что российские хакеры из группы Strontium атаковали более 200 организаций, многие из которых связаны с политическими партиями США - как республиканцами, так и демократами. Те же кибератаки также нацелились на британские политические партии, сообщила Microsoft, при этом не уточнив, какие именно.

Strontium, также известен как Fancy Bear, подразделение хакеров, предположительно связанное с российской военной разведкой ГРУ. Также компания сообщила, что китайские хакеры начали атаки, нацеленные на лица, связанные с кампанией Байдена, в то время как иранские хакеры продолжали попытки нацеливаться на людей, связанных с кампанией Трампа.

По данным Microsoft, большинство кибератак не увенчались успехом. Атаки также не проводились на группы, которые управляют системами голосования независимо от обоих кандидатов.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.

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