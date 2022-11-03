Microsoft предоставит Украине помощь в размере 100 миллионов долларов США

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники Microsoft расширяет пакет помощи Украине.

Microsoft предоставит Украине технологическую помощь в размере 100 миллионов долларов США

Так, до конца 2023 года корпорация окажет нашей стране технологическую помощь на общую сумму в 100 миллионов долларов США. Об этом стало известно из социальных сетей министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.



После встречи Федорова с вице президент корпорации Бредом Смитом было заявлено о том, что корпорация Microsoft всесторонне поддерживает Украину и готова предоставить нашему государству технологическую помощь на 100 миллионов долларов США.



Благодаря этому критическая инфраструктура, государственные предприятия и другие сегменты смогут продолжать бесплатно использовать цифровую инфраструктуру Microsoft и облачные хранилища Microsoft Cloud.



Кроме этого, специалисты корпорации будут курировать и помогут реализовать идеи по развитию цифровых секторов Украины. В перечень попали такие "подразделения", как кибер, судопроизводство, образование, медицина и не только.



Также на официальной странице Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram напомнили, что корпорация Microsoft с начала полномасштабной войны передала нашей стране более 400 миллионов долларов помощи. Также техгигант одним из первых приостановил все новые продажи услуг и товаров на территории РФ.



За бескомпромиссную и всестороннюю поддержку Украины Microsoft от чистого сердца поблагодарил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и пресс-служба Минцифры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине проходит уникальная выставка картин, созданных искусственным интеллектом. Вырученные деньги пойдут на ВСУ.









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