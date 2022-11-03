В Украине проходит уникальная выставка картин, созданных искусственным интеллектом. Вырученные деньги пойдут на ВСУ

В Киеве с 1 по 13 ноября проходит выставка картин, созданная искусственным интеллектом. Картины на выставке можно приобрести, а вырученные средства по продаже отправят на питание ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram зоозащитной организации "Открытые клетки".

Искусственный интеллект создал картины. Фото из открытых источников

Организатором выставки выступила ОО "Открытые клетки", члены которой сгенерировали изображения фермерских животных, эксплуатируемых человеком в обществе. Таким образом, активисты решили привлечь внимание к проблемам поведения животных и помочь украинской армии.

Выставка получила название "Животные глазами машины", ведь картины были созданы с помощью нейросети Midjourney. Эта нейросеть по текстовому запросу формирует изображение на основе своих алгоритмов. Таким образом, искусственный интеллект показывает людям, как он видит животных.

Организаторы выставки утверждают, что все картины уникальны, ведь напечатаны в одном экземпляре.

Также, зоозащитная организация совместно с общественной организацией "Львовская веганская кухня" закупит растительные продукты для отправки военным, не употребляющим мясо.

Ранее портал "Комментарии" писал о петиции на сайте президента Украины о введении вегетарианских и веганских сухпайков для ВСУ. Военные записали видеообращение с объяснениями, почему это для них важно.

Также "Комментарии" сообщали о том, что петиция о введении вегетарианских и веганских сухих пайков набрала 25 тыс. необходимых подписей и попала на рассмотрение президенту Украины. Военный Павел Вышебаба говорит, что это поможет ВСУ лучше питаться.

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