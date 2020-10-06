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Microsoft может приобрести компанию Nokia уже в ближайшем будущем

Эксперты допускают, что Microsoft приобретет Nokia в следующем году

сегодня, 11:18
Автор:

Павел Зинченко

Компания по исследованию рынка CCS Insights опубликовала свои прогнозы на 2021 год. Именно в этом году Microsoft может снова приобрести Nokia. Об этом сообщает nokiamob.net.

Microsoft может приобрести компанию Nokia уже в ближайшем будущем

Microsoft может приобрести Nokia

В 2013 году Microsoft купила не Nokia в целом, а подразделение Nokia Devices and Services, которое отвечало за смартфоны и обычные телефоны. С развитием 5G и программного обеспечения для телекоммуникационных компаний Nokia становится интересной компанией для инвесторов и даже таких стран, как Соединенные Штаты Америки. Администрация США неоднократно предполагала, что Nokia может стать целью приобретения, инвестиций или государственной помощи, чтобы помочь финнам в сетевой битве с китайской Huawei.

В последнее время Microsoft сделала несколько приобретений в сфере программного обеспечения для телекоммуникационных компаний, поэтому CCS Insights прогнозирует, что Microsoft станет первым кандидатом на покупку Nokia в следующем году. Другой компанией, упомянутой в отчете, была Intel.

Стоит напомнить, что приобретение Nokia Devices & Service компанией Microsoft в 2013 году, пагубно сказалось на бренде. Большая часть работников Nokia Devices & Service перешла в компании Huawei, Samsung, Xiaomi и другие.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft поможет создать облачную инфраструктуру в Украине.


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