Microsoft может приобрести компанию Nokia уже в ближайшем будущем

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Павел Зинченко
Компания по исследованию рынка CCS Insights опубликовала свои прогнозы на 2021 год. Именно в этом году Microsoft может снова приобрести Nokia. Об этом сообщает nokiamob.net.
Microsoft может приобрести Nokia
В 2013 году Microsoft купила не Nokia в целом, а подразделение Nokia Devices and Services, которое отвечало за смартфоны и обычные телефоны. С развитием 5G и программного обеспечения для телекоммуникационных компаний Nokia становится интересной компанией для инвесторов и даже таких стран, как Соединенные Штаты Америки. Администрация США неоднократно предполагала, что Nokia может стать целью приобретения, инвестиций или государственной помощи, чтобы помочь финнам в сетевой битве с китайской Huawei.
В последнее время Microsoft сделала несколько приобретений в сфере программного обеспечения для телекоммуникационных компаний, поэтому CCS Insights прогнозирует, что Microsoft станет первым кандидатом на покупку Nokia в следующем году. Другой компанией, упомянутой в отчете, была Intel.
Стоит напомнить, что приобретение Nokia Devices & Service компанией Microsoft в 2013 году, пагубно сказалось на бренде. Большая часть работников Nokia Devices & Service перешла в компании Huawei, Samsung, Xiaomi и другие.
Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft поможет создать облачную инфраструктуру в Украине.
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