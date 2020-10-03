Microsoft поможет создать облачную инфраструктуру в Украине

Минцифры и Microsoft анонсировали внедрение программы Azure Expansion Program и ускорение цифровой трансформации Украины. Данный проект включает развитие облачных сервисов Azure на сумму более 500 млн долларов США. Об этом сообщает Pingvin.Pro.

Министерство цифровой трансформации Украины и Microsoft Украина начали сотрудничать в рамках Программы цифровой трансформации и использования Microsoft Azure. Цель проекта — создание облачной инфраструктуры в Украине, что даст возможность привлечь современные решения для автоматизации рабочих мест служащих государственных учреждений.

Соответствующий Меморандум был подписан Министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и директором Microsoft в Украине Яном Петером де Йонгом. Программа цифровой трансформации позволит внедрить инновации на базе облачных технологий для различных государственных структур, государственных предприятий и правительства Украины. В рамках этой программы Microsoft и Минцифры будут вместе запускать ряд инициатив, предусматривающих высокозащищенную облачную платформу, включая инновации, выгодную стоимость услуг, реализацию стратегии защиты данных и создания новых рабочих мест. Также Минцифры и Microsoft будут сотрудничать для повышению квалификации своих работников путем их сертифицированного обучения под эгидой Минцифры.

Для реализации инициативы цифровой трансформации для государственного сектора и коммерческих предприятий, Microsoft собирается предоставить технологическую поддержку, которая поможет продемонстрировать возможности использования Azure Cloud.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft отчиталась о ликвидации китайских хакерских приложений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!