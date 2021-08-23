Маск объявил о разработке робота-гуманоида Tesla Bot

Американская компания Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot. Его прототип может появиться уже в 2022 году.

Образец робота - фото из открытых источников

Об этом сообщил гендиректор компании, предприниматель Маск во время мероприятия Tesla AI Day, информирует международное агентство Reuters. Он продемонстрировал презентационный ролик и рассказал, что высота работа составит примерно 170 см, а вес — 57 кг. Внутри компании новое разработки кодовое название "Оптимус".

Как информирует издание The Verge, робот будет использовать опыт Tesla с автоматизированными машинами, а также часть программного обеспечения, обеспечивающего работу автопилота в электрокарах Tesla.

Вместо "лицо" Tesla Bot иметь экран для вывода информации. Во время презентации Маск, который ранее неоднократно говорил о своих опасениях относительно искусственного интеллекта, сообщил, что Tesla Bot должно быть доброжелательным. В то же время компания проектирует работа таким образом, чтобы в случае необходимости человек мог "убежать и, скорее всего, пересилить его". В описании на сайте Tesla сказано, что робот предназначен для выполнения опасных, повторяющихся и скучных для людей задач. Как рассказал Маск, робот сможет выполнять различные задания: например, убрать продукты в магазинах.

Напомним, Илон Маск продемонстрировал на фото двигатели Raptor установленные на космической ракете Super Heavy. Известный предприниматель сделал пост на своей страничке в соцсети с фотографиями, которые подтверждают, что 29 ракетных двигателей Raptor производства SpaceX установлены на космической ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском. Для справки: в прошлом месяце компания SpaceX провела тестовый запуск сразу трех двигателей Raptor для ракеты Super Heavy. Эта космическая ракета создается с целью многоразового использования в качестве ускорителя первой ступени, для вывода на орбиту Земли большого космического корабля под названием Starship.

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